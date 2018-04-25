Украина в еврокубках: два предсказуемых поражения и позор "Динамо"

Поражение поражению рознь. Донецкий «Шахтер» ехал в гости к гранду, которого хоть и обыграл дома, но шансов в гостевом матче, признаемся честно, было крайне мало. Да, команда достойно провела первый тайм, выдержала натиск соперника в первые 10 минут второго, но… этого оказалось недостаточно для итогового успешного результата.

Луганская «Заря» также ехала в гости к лидеру группы, а, стало быть, фавориту матча априори. И также не сумела ничего вразумительного показать в противостоянии с шведским «Эстерсундом».

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Совсем другое дело – киевское «Динамо». Казалось, лидер группы приехал в гости к аутсайдеру. К тому же, по старинке думалось, как можно вообще сравнивать «ДИНАМО» с каким-то албанским клубом. Оказалось – можно. И очень даже полезно. Киевляне проиграли, причем проиграли заслуженно, что в послематчевом интервью отметил форвард киевлян Артем Беседин. К сожалению, уровень современного «Динамо» совершенно не сопоставим с амбициями клуба, а, тем более, с его великой историей. Пора опуститься с небес на землю и начать полную реконструкцию…

Наполи 3-0 Шахтер

«Шахтер» отправлялся в Неаполь с реальными шансами обеспечить себе выход из группы за тур до финиша. Для этого команде Фонсеки подходило сразу несколько вариантов: победа, ничья и даже поражение со счетом 2-3, 3-4 и т.д. Увы, но добиться желаемого горняки не смогли, и теперь вся интрига откладывается на последний тур.

Ответная игра с «Наполи» складывалась для «Шахтера» совсем не так плохо, как может показаться по счету. Более того, он совсем не отражает то соотношение сил, которое мы увидели на поле. В первом тайме «Шахтер» и вовсе был не хуже соперника, это как минимум. И даже до первого пропущенного мяча ничто не предвещало беды, ибо «Шахтер» проводил абсолютно равный матч с лидером Серии А. Но, когда Инсинье таки «распечатал» Пятова своим гениальным ударом и «Наполи» вышел вперед, «Шахтеру» пришлось перестраиваться по ходу дела, что команде Фонсеки не удалось.

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Нечто подобное этой осенью мы уже видели. Гостевой матч «Шахтера» против «Манчестер Сити» проходил по похожему сценарию. «Шахтер» выдержал первый тайм, но пропустил в начале второго, после чего шансов спасти игру практически не было.

Проблема в том, что «Шахтер» изначально выкладывает на стол все свои козыри. Это и сильнейший состав, и предельная самоотдача со стартового свистка. В то же время, соперник присматривается к «Шахтеру», нащупывая его слабые места. В нужный момент команды уровня «Наполи» или «Манчестер Сити» в состоянии прибавить – и за счет тактических перестроений, и за счет скамейки запасных. А у «Шахтера» такого козыря нет, ведь горняки изначально играют на пределе своих возможностей. Нет должной поддержки и со скамейки запасных, ведь у Фонсеки есть стартовый состав и скамейка, которая заметно ему уступает. В общем, добавить по ходу матча Фонсеке некем и нечем. Так было в Манчестере, так случилось и в Неаполе.

Теперь 6-очковый отрыв «Шахтера» от «Наполи» растаял до трех очков. Но если команды финишируют с одинаковыми показателями, выше окажутся итальянцы, поскольку они имеют преимущество над «Шахтером» по личным встречам. Иными словами, «Шахтеру» нужно отбирать очки у «Манчестер Сити», который уже гарантировал себе первое место.

И хотя команда Гвардиолы на данный момент демонстрирует самый впечатляющий футбол во всей Европе, хоронить шансы чемпиона Украины не стоит. Можно не сомневаться, что Гвардиола привезет в Харьков не основной состав. Скорее всего, в нем окажутся и совсем малоизвестные молодые игроки, не обладающие серьезным опытом. И хотя тут еще надо разобраться, что лучше для «Шахтера» – мотивированная молодежь или немотивированная основа. Однозначно можно утверждать, что это будет немного не тот «МанСити».

К слову, матч «Шахтер» – «Манчестер Сити» состоится 6 декабря. А уже 10-го числа в рамках английской премьер-лиги пройдет манкунианское дерби. Это особенный матч и для «Сити», и для их заклятых соперников-земляков из «Юнайтед». В любом случае, Гвардиола будет думать о дерби еще до приезда в Харьков.

Нельзя забывать и о том, что у «Шахтера» остается возможность проскользнуть в плей-офф даже в случае поражения от горожан. Но для этого нужно надеяться на то, что «Наполи» не сможет обыграть «Фейеноорд» в Роттердаме. Надеяться то можно, вот только в пассиве «Фейеноорда» уже пять поражений в пяти матчах.

Эстерсунд 2-0 Заря

У «Зари» тоже была возможность оказаться среди участников плей-офф уже после пятого тура. Для этого нужно было самим выигрывать в Швеции и надеяться на то, что «Герта» победит в Бильбао «Атлетик». Увы, не случилось ни то, ни другое. Хотя с учетом того, что луганчане не выполнили свою половину поставленных условий, результат параллельного матча их вполне устроил.

Как и во всех предыдущих матчах группового турнира, «Заря» заметно мандражировала в стартовые 20 минут. На сей раз она не пропустила в дебюте, но снова была очень близка к этому. И только к середине первого тайма игру удалось выровнять, после чего до финального свистка диспозиция сил на поле была примерно равной. Вот только голы снова влетали исключительно в ворота «Зари»…

«Эстерсунд» действовал значительно увереннее и спокойнее. Словно он каждый год выступает на евроарене. Как и в случае с гостевыми матчами «Динамо» против «Янг Бойз», у нашей стороны снова есть основания пенять на искусственный газон. Наверное, он давал некоторое преимущество хозяевам, которые здесь также не проиграли «Герте» и «Атлетику». Но сказать, что это основная причина поражения «Зари», было бы большим преувеличением.

И снова у Юрия Вернидуба не оказалось игроков, которые смогли бы усилить игру со скамейки запасных. Он произвел три замены, но они ничего не дали. Более того, с уходом травмированного Юри, у «Зари» просто не осталось номинального нападающего. А ведь к этому моменту нужно было отыгрывать отставание в счете.

И тем не менее, за тур до финиша ситуация остается под контролем «Зари». Если «Эстерсунд» досрочно вышел из группы, то «Атлетик» на два очка опережает луганчан. Нужно просто выиграть игру во Львове, и вот она – заветная путевка в 1/16 финала. К тому же у «Атлетика» луганская команда выигрывала на его поле, почему же это не сделать еще раз?

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Вот только тогда «Атлетик» явно недооценил украинскую команду, в чем прямо признался Юрий Вернидуб. Думается, теперь, когда на кону стоит путевка в плей-офф, ничего подобного от соперника ждать не стоит. Игра с «Гертой», в ходе которой баски дважды отыгрывались в счете и все же добились волевой победы, показала, что участие в плей-офф Лиги Европы входит в планы «Атлетика», а значит теперь настрой на «Зарю» будет адекватным поставленной задаче. Поэтому игрокам «Зари» стоит надеяться исключительно на себя – подарков от соперника не будет. И хотя разница в классе не дает нам особых шансов, в одной конкретной игре может случиться все, что угодно. И если «Заря» проведет один из своих лучших матчей, мечта вполне может превратиться в реальность.

Скендербеу 3-2 Динамо

«Динамо» обеспечило выход из группы уже после четырех сыгранных матчей. Однако Александр Хацкевич постоянно повторял, что команда должна финишировать на первом месте, поэтому борьба еще не закончена.

В Албанию киевляне отправились в существенно ослабленном составе. Без Сидорчука, Гармаша и Буяльского абсолютно по-новому выглядела середина поля. В атаке Хацкевич не мог рассчитывать на Мбокани, Кравца и Дерлиза Гонсалеса. А уже в Албании травму получил Вида.

В итоге, в центре обороны сыграли Хачериди и Кадар. Наверное, именно так динамовская оборона будет выглядеть после того, когда команду покинет Вида. Охранять плацдарм в центре поля было доверено Корзуну и Шепелеву. Впереди тренерский штаб выпустил Мораеса и Беседина. А Морозюк и Цыганков сыграли на тех позициях, на которых в сборной играют Ярмоленко и Коноплянка. Что вышло из такого винегрета, вы уже знаете…

Наверное, Хацкевичу не так и сложно найти оправдания за такой результат, но факт остается фактом: «Динамо» уже давно превратилось в команду средней руки. Это видно и по чемпионату, и по еврокубкам, где в квалификации Лиги чемпионов нас выбивает «Янг Бойз», а в групповом турнире Лиги Европы мы испытываем серьезные проблемы практически в каждом матче. Почти нет сомнений в том, что первый серьезный соперник на стадии плей-офф не то, что накажет киевлян за такие ошибки, а банально укажет нам на наш уровень.

А первое место в группе от «Динамо», судя по всему, никуда не денется. Наверное, проигрывать дома «Партизану», которому уже тоже ничего не нужно, в планы Хацкевича не входит. Иначе концовка группового турнира будет совсем смазанной.

Кирилл Стадниченко