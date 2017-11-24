Нападающий "Динамо" Беседин: проиграли "Скендербеу" заслуженно

Игрок «Динамо» ответили на вопросы представителей СМИ после выездного матча Лиги Европы, сообщает ФК "Динамо" (Киев).

На вопрос о том, был бы более справедливым ничейный счет, игрок отметил:

- Нужно было просто реализовывать свои моменты, которые у нас были в достаточном количестве как в первом, так и во втором таймах. Поэтому в итоге и проиграли эту игру.

А на вопрос о том, не было ли чрезмерной успокоенности после первого забитого мяча, заметил:

- Если она и была, то соперник быстро охладил ее, забив ответный мяч, и игра снова выровнялась. После этого у нас были моменты – в частности, у меня и Мораэса, также после перерыва имели возможности, чтобы забить. Но это футбол, поэтому проиграли, и, на мой взгляд, заслуженно.

Как сообщал УНИАН, накануне киевское "Динамо" проиграло албанскому "Скендербеу" со счетом 2:3 в гостях, в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.