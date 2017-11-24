Дебютант "Динамо" Русин: рад, что удалось забить гол, но плохо, что мы проиграли

Дебютант киевского «Динамо» Назарий Русин, для которого выход на замену в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы против «Скендербеу» (2:3) стал первым матчем за команду, в интервью телеканалу «Футбол 1» заявил, что рад своему забитому мячу, но не знает, почему динамовцы проиграли.

«Я очень рад, что забил. Однако, плохо, что мы проиграли. Я очень волновался, когда выходил. Когда ступил на поле, волнение прошло. Гол посвящаю брату. Витя Цыганков мне скинул, а я попал. Конечно, досадно, ведь мы проиграли. У нас еще есть последняя игра, думаю, мы добудем победу. Не знаю, что не так было в этой игре. После игры тренеры поздравили с дебютом».

Напомним, что «Динамо» впервые проиграло в группе, но не покинуло первое место. Албанцы набрали 5 очков. У «Партизана» 8 очков, у «Янг Бойз» – 3 очка. "Динамо" в последнем туре через две недели примет дома "Партизан".