Тренер "Зари" Вернидуб: Наша игра не была провальной

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от шведского «Эстерсунда» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы (0:2).

"Любая команда, которая проигрывает, недовольна. Поздравляю «Эстерсунд» с выходом в плей-офф. Команда заслужила этот результат поэтапно. Провела достаточно хорошие игры в групповом этапе. Они заслужили это и добились того результата, который нужен. У нас есть еще шансы. Предстоит игра с «Атлетиком», где будет решаться, кто выйдет из группы", - сказал Вернидуб.

Он признал, что матч с "Эстерсундом" его команда начала плохо.

"Да, мы играли плохо в первые 15 минут. Потом была равная игра практически без моментов. Да, был момент, и они забили. Назовите еще мне моменты в первом тайме, где они могли забить? Была равная игра.

Во втором тайме мы хотели отыграться. Появились моменты. Не смогли их реализовать и пропустили второй мяч. В любом виде спорта есть победители и побежденные. Игра сегодня не была полностью провальной".

Напомним, "Заря" уступила "Эстерсунду", однако сохранила шансы на выход в следующий раунд. У команды остается 6 очков. Теперь все решится в игре последнего тура против "Атлетика".