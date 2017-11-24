Тренер "Динамо" Хацкевич: игра в защите сегодня была ужасной
00:37, 24 ноября 2017Футбол
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Наставник прокомментировал неожиданное поражение "Динамо" в Албании.
"Игроки давали сопернику много пространства", - Хацкевич / Reuters
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал поражение от албанского клуба «Скендербеу» в 5-м туре группового 1раунда Лиги Европы (2:3).
«Сейчас можно говорить все, что угодно. Главная проблема – игра команды в обороне, особенно в первом тайме.
Не могли выходить, давали много пространства. За это нас наказали и в первом тайме, и во втором. Игра в защите сегодня была ужасной.
Почему не сделал третью замену? У нас не осталось на замене атакующих игроков, а менять защитников не было смысла», – сказал Хацкевич, которого цитирует Футбол 24.
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