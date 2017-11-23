"Динамо" проиграло чемпиону Албании в Лиге Европы в матче без зрителей

В Албании состоялся матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором чемпион Албании "Скендербеу" принимал вице-чемпиона Украины киевское "Динамо".

Украинский клуб проиграл на чужом поле со счетом 2:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Поединок проходил без зрителей: УЕФА наказал албанскую команду за противоправные действия болельщиков в предыдущих матчах.

Отсутствие болельщицкого антуража команды компенсировали пятью забитыми голами. На 16-й минуте Виктор Цыганков открыл счет в пользу киевской команды после красивой комбинации "Динамо". Однако уже через две минуты "Скендербеу" сравнял счет - отличился Сабиен Лиляй.

Холодный душ для "Динамо" состоялся в начале второго тайма. Аденийи и Соу на 52-й и 56-й минутах забили два гола в ворота "бело-синих", сделав счет 3:1.

"Динамо" не хотело уступать сопернику с таким неприятным счетом и много атаковало в концовке встречи. В результате новичок украинского клуба Назарий Русин уже в компенсированное время сделал счет 3:2.

Это первое поражение "Динамо" в нынешнем групповом турнире Лиги Европы. У команды Александра Хацкевича осталось 10 очков. Напомним, "Динамо" уже гарантировало себе выход в плей-офф второго по рангу еврокубка.