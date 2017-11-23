Шведский "Эстерсунд" обыграл "Зарю" в матче Лиги Европы

В Швеции завершился матч 5-го тура Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором "Эстерсунд" обыграл луганскую "Зарю", сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 2:0.

Хозяева поля на протяжении всего матча имели явное преимущество и забили по голу в каждом из таймов.

Счет на 40-й минуте открыл Кёртис Эдвардс. Игрок "Эстерсунда" прострелил справа на ближний угол вратарской, где боролись Геро и Гречишкин. В результате никто из них не коснулся мяча, и тот влетел в дальний угол ворот.

А во втором тайме, на 77-й минуте, преимущество хозяев поля увеличил Саман Годдос. Он подхватил мяч, продвинулся метров 20 с "эскортом" из защитников "Зари" и классно пробил точно в дальний угол.

В параллельном матче Группы J испанский "Атлетик" обыграл немецкую "Герту" из "Берлина со счетом 3:2.

Таким образом, после 5-ти туров таблицу группы возглавляет "Остерсунд", у которого 10 очков. У "Атлетика" 8 баллов, "Зари" - 6, "Герты" - 4.

В заключительном туре "Заря" оспорти с "Атлетиком" путевку в весенню часть турнира - плей-офф - 1/16 финала Лиги Европы, в личном противостоянии с "Атлетиком" во Львове.

Матч состоится в Украине 7 декабря.