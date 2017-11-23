Футболист "Скендербеу" признался, что о некоторых игроках "Динамо" его партнеры впервые слышат

Футболист албанского "Скендербеу" Кристиан Вангели поделился ожиданиями от встречи 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против киевского "Динамо", сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

Игрок будущего соперника украинской команды понимает, что их команда находится в статусе аутсайдера. Тем не менее, несмотря на это, Вангели признался в том, что не знает вообще некоторых футболистов команды Александра Хацкевича.

"Если мы победим "Динамо", то тем самым сделаем неприятный сюрприз "Янг Бойз" и получим шанс в заключительном туре в матче с этой командой все-таки добыть путевку в плей-офф. Поэтому в первую очередь нам необходимо одержать победу над "Динамо", - отметил игрок.

"Наши шансы в матче с "Динамо"? Конечно, мы не являемся фаворитами в этом поединке и далеко не все в наших руках. Кроме того, поединок пройдет без наших болельщиков на трибунах. Навредить нам может и то, что "Динамо" будет играть с ощутимыми изменениями в составе - некоторых футболистов нашего соперника мы вообще не знаем", - добавил Вангели.

"Динамо" - клуб с большим именем в Европе. В составе нашего соперника много хороших футболистов с хорошими индивидуальными возможностями. Матчи с такими серьезными оппонентами обязательно сделают вашу команду сильнее", - цитирует слова Вангели официальный сайт "Динамо".

Интересен тот факт, что ранее Вангели выступал в составе одесского "Черноморца", за который провел 2 года (2011-2013).

Как сообщал УНИАН, противостояние между "Скендербеу" и "Динамо" состоится сегодня, 23-го ноября. Начало игры в 22:05 по киевскому времени.

После 4 туров в активе "Динамо" 10 очков и 1 место. "Скендербеу", в свою очередь, имеет всего 2 балла.