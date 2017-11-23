Игрок сборной Украины и "Зари" примет участие в матче Лиги Европы несмотря на смерть отца

Накануне матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Эстерсунд" - "Заря" в семье одного из игроков лугачан защитник сборной Украины Александра Сватка случилась трагедия, соообщает телеканал "Футбол 1".

"У Саши Сватка произошла трагедия: умер отец. Я с ним разговаривал, он сказал, что он готов, поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Больше ни о чем мы не говорили

Думаю, вся наша команда постарается поддержать Сашу и сделать все для того, чтобы все было хорошо", – рассказал тренер "Зари" Юрий Вернидуб телеканалу "Футбол 1".

Как сообщал УНИАН, матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы "Эстерсунд" - "Заря" состоится сегодня, 23 ноября. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.