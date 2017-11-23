Онлайн-трансляция, "Скендербеу" - "Динамо" - 3:2: Лига Европы, групповой этап, 5-й тур

В Эльбасане (Албания) на "Эльбасан-Арена" сегодня проходит матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Скендербеу" принимает киевское "Динамо".

Встречаются команды, которые занимают последнее 4-е и 1-е места в турнирной таблице Группы В.

"Динамо" выиграло 3 матча при 1 ничьей и имеет в активе 10 очков, в то время как "Скендербеу" свело 2 игры вничью при 2 поражениях - 2 балла.

Матч проходит при пустых трибунах по решению УЕФА, из-за беспорядков, которые устроили фанаты "Скендербеу" в предыдущих играх.

В случае победы в сегодняшнем матче киевское "Динамо" досрочно, за тур до окончания группового этапа соревований, обеспечит себе 1-е место. Вместе с тем, о итогам прошлого тура команда также досрочно, за 2 тура до финиша групповых соревований, обеспечила себе место в двойке сильнейших команд квартета и участие в весенней стадии турнира - плей-офф, 1/16 финала ЛЕ.

Матч "Скендербеу" - "Динамо" начнется в 22.05 по киевскому времени.

ТВ-трансляция игры - телеканалы "Украина" и "Футбол 2".

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

Скендербеу: 1. Шехи, 3. Мици, 6. Алити, 19. Османи, 32. Вангели, 33. Радаш, 7. Гавазай, 88. Лилай, 17. Музака, 78. Аденийи, 90. Соу А.

Запасные: 95. Текья, 5. Яшаница, 8. Нимага, 10. Шкодра, 21. Сахити, 22. Дита, 26. Таку

Динамо: 1. Бущан, 23. Пиварич, 34. Хачериди, 44. Кадар, 94. Кенджёра, 8. Шепелев В., 9. Морозюк, 15. Цыганков, 18. Корзун, 11. Жуниор Мораес, 41. Беседин

Запасные: 35. Коваль М., 4. Пантич, 42. Миколенко, 20. Гусев О., 40. Шапаренко

Матч начался!

1. Игроки "Скендербеу" развели мяч с центра поля

2. Хозяева зарабатывают штрафной, но бездарно его реализуют. Мяч после прямого удара попадает прямо в руки вратарю Бущану.

3. Шепелев наносит мощнейший удар в первой атаке киевлян - прямо по центру, вратарь легко отбивает мяч.

4. Киевляне продолжают осаду ворот хоязев поля, пока без целенаправленной атаки.

5. Теперь игроки "Скендербеу" заработали угловой - Музака подал, Хачериди выбил мяч на еще один угловой.

6. Музака еще раз подал угловой - Бущан кулаками выбил мяч в район центра поля.

7. И третий подряд угловой - Музака подал, кто-то из защитников "Динамо" выбил мяч в сторону центра поля.

9. Очередная атака хозяев поля - Соу бьет - мимо. Кстати в Киеве он немало попилкрови у защмтников "Динамо".

10. Теперь два подярд угловіх подают игроки "Динамо". После розігріша второго судья фиксирует оффсайд.

12. Немного успокоилась игра. Одни - не могут - другие не хотят.

16. ГОЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! 0:1!!! ЦЫ-ГАН-КОВ!!!

17. Многоходовая комбинация киевлян завершается тем, что Морозюк отдает пас на Цыганкова на пустые ворота и тот спокойно закатывает снаряд в ворота. Красиый гол.

18. И гол... 1:1.

19. Лилай пробил из-за пределов штрафной, находясь по центру ворот. Хачериди оказался на пути мяча и рикошет дезориентировал вратаря Бущана. Мяч пролетел прямо над вратарем и под перекладиной.

20. Киевляне тут же ринулись в атаку. Пиварич подает с левого фланга - слишком сильно. Мяч уходит за лицевую линию.

21. Беседин нарушил правила в центре поля, штрафной в пользу "Скендербеуу".

25. На поле много хаотичной борьбы, но без осмысленных и целенаправленных атак.

31. Цыганков прошел по флангу и заработал 8-й угловой в матче - по 4 команды уже подали.

32. ГОЛ? нет.... Мораес подправил мяч в ворота после прострела партнера по команде вдоль ворот, но находился в положении "вне игры".

33. Игроки "Скендербеу" вышли вперед по угловым - 5:4. А вот ощутимого результата розыгрыш штрафного так и не дал. Мяч прилетел прямо в руки к вратарю Бущану.

34. Морозюк бил по воротам с убойной позиции - мяч рикошетом от защитника уходит на угловой.

35. Разыграли стандарт киевляне - удар Беседина головой, мяч пролетатет выше ворот.

37. Отличный проход Беседина вдоль бровки и вход в штрафную площадь - игрок "Динамо" на газоне, судья разводит руки... Пенальти не будет.

38. Теперь Хачериди столкнулся с Соу, а судья увсмотрел нарушени правил. На повторе видно, что игрок "Скендербеу" прыгал "рыбкой".

39. МОРАЕСССССС.... Шикарный момент у динамовского бразильца, но тот бьет прямо во вратаря.

41. Кстати, игроки "Динамо" играют "с листа". Накануне команда не тренировалась на стадионе, реив остаться в гостиннице в Тиране и не преодолевать "лишние" 50 км. Открытая тренировка была на клубной базе под Киевом - в Конча-Заспе.

42. Неожиданно опасный момет получил Аденийи - не смог пробить как следует. Бущан легко забрал мяч.

43. Тут же следующая атака "Скендербеу" - Соу практически выходит на один и бьет - слишком неточно, выше ворот.

44. Ответная атака "Динамо" - удар Морозюка залокировал Алити - угловой.

45, Морозюк подал угловой, защитник Радаш выбил головой снаряд поближе к центру поля.

ПЕРЕРЫВ

Второй тайм начался!

46. Мяч с центра поля развели игроки "Динамо".

47. Беседин нарушает правила "на ровном месте" в центре поля - бьет по ногам игрока соперника.

48. Лилаи бьет после розыгрыа штрафного своей команы по летящему мячу с ходу - мимо ворот.

53. И гол... 2:1.. Аденийи...

54. Разыграли штрафной игроки "Скендербеу"- после навеса Мицы, верховую борьбу выиграл Соу и скинул мяч прямо на Аденийи, который чуть ли не прямо с линии ворот переправил мяч в ворота.

55. Киевляне тут же идут в атаку, но у Беседина вместо удара получается пас вдоль ворот. Мяч срезался с ноги игрока "Динамо".

56. Теперь Морозюк прорывается к воротам, но не может заработать даже угловой.

57. И гол... 3:1... Соу

58. Соу выскочил на отличный пас из глубины поля, вышел один на один с Бущаном, пробеал миом вратаря и закатил мяч в пустые ворота...

59. В атаке "Динамо" сначала подскользнулся Цыганков, а затем Беседин перемудрил и получился очень слабый удар в торону вратаря.

60. Пиварич попал в руку Радоша и мяч ушел за линию ворот - заработал угловой хорват.

61. Замена в "Динамо" - Шапаренко вместо Корзуна.

62. Лилаи получает травму в столкновении в центральном круге. На поле выбежали врачи. Пауза в игре.

66. Шехи уверенно ловит мяч после очередной атаки "Динамо". Морозюк навешивал мяч с угла штрафной площади.

67. В отвейтной атаке попеременно Аденейи и Соу выходили на опасную позицию, реализовать атаку не сумели.

68. Шепелев проходил к воротам соперника, сбросил мяч Морозюку - защитники заблокировали момент.

70. Замена в "Скендербеу" - Нмага вместо Османи.

71. Замена в "Динамо" - Русин вместо Кендзьоры

72. Замена в "Скендербеу" - Таку вместо Гавазая.

74. Очередная атака "Динамо" - и вновь ошибка, Беседин в оффсайде.

75. Хачериди получил сильную травму в столкновении с соперником в центре поля. Серьезная травма, большая пауза в игре.

77. Радош получает предупреждение - грубая игра против Мораеса.

78. Опаснейшая атака "Динамо" - Морозюк прорвался по флангу и прострели в центра штрафной. Защитники выбили мяч на угловой.

79. После розыгрыша стандарта Мораес бил по воротам - Шехи накрыл мяч.

81. Морозюк выбил мяч на угловой в опаснейшей ситуации - мяч разыгрывали Аденейи и Соу.

82. Неудачно разыграли стандарт игроки "Скендербеу". Мяч от игроков "Динамо" улетает в центр поля.

83. Беседин и Хачериди помешали друг другу ударить по воротам в опаснейшей ситуации после розыгрыша углового "Динамо".

85. Цыганков бьет практически с линии штрафной - Шехи уверенно ловит мяч в руки.

89. Беседин бьет по воротам - удар заблокировали защитники и мяч спокойно поймал после рикошета Шехи.

90. Звмена у "Скендербеу" - Дита вместо Соу.

90+1. ГОЛ!!!! 3:2!!! Русин!!!

90+2. После розыгрыша штрафного Цыганков элегантно сыграл пяткой и Русин "уложил" мяч прямо в угол ворот.

5 минут добавил арбитр. Время у динамовцев еще есть.

90+3. Опаснейший момент у "Скендербеу", однакой Аденийи бьет прямо в Бущана.

90+4. Шапаренко зарабатывает штрафной на Аденейи.

90+5. КАДАРРРРР... Морозюк подал штрафной - венгр пробил головой - мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги.

МАТЧ ОКОНЧЕН

Спасибо за внимание!

"Динамо" проиграло впервые в нынешнем розыгрыше Лиги Европы...