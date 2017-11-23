Состоялись игры 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА: результаты всех матчей

23:59, 23 ноября 2017
Футбол
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Сегодня в Европе состоялись игры 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА - второго по значимости еврокубка.

Украинские и хорватские команды составили две пары участников квалификации Лиги Европы / uefa.com

Сегодня в Европе состоялись игры 5-го тура второго по значимости еврокубкового турнира - Лиги Европы, сообщает официальный сайт турнира.

Предлагаем вашему вниванию результаты всех матчей.

Лига Европы. Групповой этап.

5 тур.

23 ноября 2017

Астана - Вильярреал - 2:3

Лацио - Витесс - 1:1

Атлетик - Герта - 3:2

РБ Зальцбург - Витория Гимараэш - 3:0

Эстерсунд - Заря - 2:0

БАТЭ - Црвена Звезда - 0:0

Зенит - Вардар - 2:1

Коньяспор - Марсель - 1:1

Кёльн - Арсенал - 1:0

Ницца - Зюлте-Варегем - 3:1

Локомотив М - Копенгаген - 2:1 

Русенборг - Реал Сосьедад - 0:1

Виктория - Стяуа - 2:0

Лугано - Хапоэль Б-Ш - 1:0

Брага - Хоффенхайм - 3:1

Партизан - Янг Бойз - 2:1

АЕК - Риека - 2:2

Маккаби Т-А - Славия - 0:2

Лудогорец - Истанбул Башакшехир - 1:2

Эвертон - Аталанта - 1:5

Милан - Аустрия - 5:1

Лион - Аполлон - 4:0

Шериф - Злин - 1:0

Скендербеу - Динамо К - 3:2

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Теги: #Лига Европы результаты матчей