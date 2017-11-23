Состоялись игры 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА: результаты всех матчей

Сегодня в Европе состоялись игры 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА - второго по значимости еврокубка.

Сегодня в Европе состоялись игры 5-го тура второго по значимости еврокубкового турнира - Лиги Европы, сообщает официальный сайт турнира. Предлагаем вашему вниванию результаты всех матчей. Лига Европы. Групповой этап. 5 тур. 23 ноября 2017 Астана - Вильярреал - 2:3 Лацио - Витесс - 1:1 Атлетик - Герта - 3:2 РБ Зальцбург - Витория Гимараэш - 3:0 Эстерсунд - Заря - 2:0 БАТЭ - Црвена Звезда - 0:0 Зенит - Вардар - 2:1 Коньяспор - Марсель - 1:1 Кёльн - Арсенал - 1:0 Ницца - Зюлте-Варегем - 3:1 Локомотив М - Копенгаген - 2:1 Русенборг - Реал Сосьедад - 0:1 Виктория - Стяуа - 2:0 Лугано - Хапоэль Б-Ш - 1:0 Брага - Хоффенхайм - 3:1 Партизан - Янг Бойз - 2:1 АЕК - Риека - 2:2 Маккаби Т-А - Славия - 0:2 Лудогорец - Истанбул Башакшехир - 1:2 Эвертон - Аталанта - 1:5 Милан - Аустрия - 5:1 Лион - Аполлон - 4:0 Шериф - Злин - 1:0 Скендербеу - Динамо К - 3:2

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