Состоялись игры 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА: результаты всех матчей
Сегодня в Европе состоялись игры 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА - второго по значимости еврокубка.
Сегодня в Европе состоялись игры 5-го тура второго по значимости еврокубкового турнира - Лиги Европы, сообщает официальный сайт турнира.
Предлагаем вашему вниванию результаты всех матчей.
Лига Европы. Групповой этап.
5 тур.
23 ноября 2017
Астана - Вильярреал - 2:3
Лацио - Витесс - 1:1
Атлетик - Герта - 3:2
РБ Зальцбург - Витория Гимараэш - 3:0
Эстерсунд - Заря - 2:0
БАТЭ - Црвена Звезда - 0:0
Зенит - Вардар - 2:1
Коньяспор - Марсель - 1:1
Кёльн - Арсенал - 1:0
Ницца - Зюлте-Варегем - 3:1
Локомотив М - Копенгаген - 2:1
Русенборг - Реал Сосьедад - 0:1
Виктория - Стяуа - 2:0
Лугано - Хапоэль Б-Ш - 1:0
Брага - Хоффенхайм - 3:1
Партизан - Янг Бойз - 2:1
АЕК - Риека - 2:2
Маккаби Т-А - Славия - 0:2
Лудогорец - Истанбул Башакшехир - 1:2
Эвертон - Аталанта - 1:5
Милан - Аустрия - 5:1
Лион - Аполлон - 4:0
Шериф - Злин - 1:0
Скендербеу - Динамо К - 3:2