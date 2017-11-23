В России заявили, что США и страны Запада планируют "атаку" на ЧМ-2018

В Совете Федерации получены документальные сведения о том, что США планируют через европейских спортивных чиновников оказать "максимальное давление" на Россию в 2018 году для "дискредитации" страны и осуществления "атаки на чемпионат мира по футболу-2018", сообщил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"В комиссию поступили заслуживающие доверия документальные сведения о том, что американские правительственные чиновники прямо ориентируют своих европейских коллег максимально использовать спортивную тематику для дискредитации России в 2018 году. У нас есть основания считать, что будет осуществлена атака на чемпионат мира по футболу, который должен пройти у нас в стране", - сказал сенатор.

Читайте такжеУкраинские каналы могут отказаться от трансляций матчей ЧМ-2018 с подачи Верховной РадыПо его словам, комиссии СФ по защите государственного суверенитета "тоже придется принимать ответные меры".

Климов сообщил, что этот вопрос комиссия обсудит на заседании 28 ноября с участием представителей МИД, Минспорта и Олимпийского комитета РФ. Сенаторы намерены также затронуть тему использования спорта как инструмента воздействия на внешнюю политику России.