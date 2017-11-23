Сборная Украины потеряла 5 позиций в новом рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала новый рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины опустилась с 30-го на 35-е место, сообщается на официальном сайте организации.

На счету сборной Украины 781,25 балла.

Наша команда пропустила вперед сборные Ирана, Парагвая, Австрии и Сенегала.

В Топ-5 команд не произошло никаких изменений. Рейтинг по прежнему возлавляют команды Германии, Бразилии, Португалии, Артентины и Бельгии. На 2 позиции вверх поднялась сборная Испании - с 8-го на 6-е место. В Топ-10 ворвалась сборная Швейцарии (8), а выбыла из числа сильнейших команд мира сборная Перу (11).

Новая версия рейтинга будет опубликована 21 декабря.