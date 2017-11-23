Сборная Перу может пропустить чемпионат мира-2018 из-за действий политиков страны

Членство Федерации футбола Перу (FPF) в ФИФА может быть приостановлено из-за вмешательства государства в дела организации, сообщает SportArena со ссылкой на Libero.pe.

Причиной является законопроект, внесенный депутатом местного парламента Паломо Носедой, представляющей партию большинства Fuerza Popular (Народная сила).

Он предусматривает подчинение FPF государственному Институту национального спорта (IDP), а также отмену выборов руководства Федерации.

Так как, согласно правилам ФИФА, любая национальная федерация должна являться частной и независимой от государства организацией, FPF грозит приостановка членства.

Сама Паломо Носеда, несмотря на огромную критику в Перу, продолжает настаивать на своем и не собирается отзывать законопроект, который поддерживает и ее партия.

«Возможно, у нас действительно возникнут проблемы с ФИФА, но мы должны действовать в интересах перуанского спорта», — приводит издание ее слова.

Отмечается, что Международная федерация футбола обеспокоена и следит за ситуацией, запросив у перуанской стороны дополнительную информацию.

В случае неблагоприятного исхода все местные национальные сборные и клубы будут отстранены от соревнований под эгидой ФИФА, включая чемпионат мира-2018.

Как сообщал УНИАН, сборная Перу обыграла в стыковых матчах Новую Зеландию (0:0, 2:0) и впервые за 36 лет вышла на Мундиаль.