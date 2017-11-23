"Шахтер" подпишет 19-летнего защитника бразильской "Куритибы" - СМИ

Донецкий «Шахтер» достиг соглашения с бразильской «Куритибой» по трансферу правого защитника Додо, сообщает Sport.ua со ссылкой на бразильское издание Globo Esporte.

19-летний футболист обойдется «горнякам» в 2 миллиона евро. Кроме этого, «Шахтер» выплатит «Куритибе» часть суммы, вырученной с последующего трансфера Додо.

Ранее сообщалось, что на бразильца также претендовала португальская «Бенфика» из Лиссабона.

В текущем сезоне Додо сыграл 18 матчей в чемпионате Бразилии, активными действиями не отметился. Также на его счету 9 матчей за сборную Бразилии U-20 на Кубке Южной Америки-2017.