"Шахтер" подпишет 19-летнего защитника бразильской "Куритибы" - СМИ
11:49, 23 ноября 2017Футбол
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Додо в столь юном возрасте играет очень ваную роль в своей команде в чемпионате Бразилиии и, в составе юношеской сборной страны, в Кубке Южной Америки.
Додо в ближайшее время присоединится к "Шахтеру" / Globo Esporte
Донецкий «Шахтер» достиг соглашения с бразильской «Куритибой» по трансферу правого защитника Додо, сообщает Sport.ua со ссылкой на бразильское издание Globo Esporte.
19-летний футболист обойдется «горнякам» в 2 миллиона евро. Кроме этого, «Шахтер» выплатит «Куритибе» часть суммы, вырученной с последующего трансфера Додо.
Ранее сообщалось, что на бразильца также претендовала португальская «Бенфика» из Лиссабона.
В текущем сезоне Додо сыграл 18 матчей в чемпионате Бразилии, активными действиями не отметился. Также на его счету 9 матчей за сборную Бразилии U-20 на Кубке Южной Америки-2017.
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