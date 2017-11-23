Матчи "Динамо" и "Зари" в Лиге Европы: где смотреть

Сегодня а Швеции и Албании состоятся матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы с участием украинских "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск), которые покажут сразу три украинских телеканала.

Первыми на поле выйдут шведский "Эстерсунд" и луганская "Заря". Матч начнется в 20.00 по киевскому времени и будет показан на телеканале "Футбол 1". Игре будет предшествовать аналитическая студия "Путь в Лион", где специалисты обсудят шансы украинских команд в сегодняшних встречах. Начало работы студии - в 19.00. В Лионе в мае 2018 года состоится финальный матч второго по значимости еврокубка.

Затем в Албании состоится матч между "Скендербеу" и киевским "Динамо". Матч начнется в 22.05 по киевскому времени и будет транслироваться общенациональны каналом "Украина" и специализированным "Футбол 2". После матча запланирована студио "Путь в Лион", в рамках которой специалисть обсудят итоги сегодняшних матчей Лиги Европы. Время работы студии - с полуночи до 01.00.