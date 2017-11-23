"Заря" является аутсайдером у букмекеров в сегодняшнем матче Лиги Европы, "Динамо" - фаворит

Луганская "Заря" является аутсайдером на ставках букмекерских контор в сегодняшней игре Лиги Европы против шведского "Эстерсунда", а "Динамо" - фаворитом в матче с албанским "Скендербеу", сообщает специализированный портал BetExplorer.

Портал проанализировал данные 25 ведущих букмекерских контор мира.

В паре "Эстерсунд" - "Заря" средний коэффициент ставки на победу хозяев поля составляет 1,84 к 1, на ничью - 3,43 к 1, на победу гостей - 4,50 к 1.

В матче "Скендербеу" - "Динамо" ставки совершенно противоположные. Здесь на победу хозяев из албанского клуба можно поставить из рассчета 4,43 к 1, на ничью - 3,72 к 1, а на победу вице-чемпиона Украины - 1,78 к 1.

Как сообщал УНИАН, матчи Лиги Европы состоятся в четверг вечером. Игра в Швеции начнется в 20.00 по киевскому времени, игра в Албании - в 22.05.