"ПСЖ" забил семь голов "Селтику", а "Ювентус" и "Барселона" родили скучные нули (результаты всех матчей Лиги чемпионов)
Состоялся предпоследний тур в группах главного еврокубкового турнира.
Сегодня состоялись еще восемь матчей в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Центральный поединок дня "Ювентус" - "Барселона" не оправдал ожидания с точки зрения зрелищности. Команды сыграли вничью - 0:0. Каталонский клуб обеспечил себе первое место в группе.
Читайте такжеКонец кошмара: россиянин Акинфеев прервал свою рекордную "черную" серию - 43 игры с пропущенными голамиФранцузский "ПСЖ" разбомбил дома "Селтик" со счетом 7:1. Звезды парижан Неймар и Кавани записали на свой счет по дублю. Разгромом завершился и визит "Челси" в Баку. Местный "Карабах" был обыгран со счетом 4:0. "Челси" уже гарантировал себе место в плей-офф.
Кроме того, московский ЦСКА обыграл "Бенфику". Как уже сообщал УНИАН, голкипер российского клуба Акинфеев прервал свою рекордную серию из 43 матчей с пропущенными голами.
Группа A
ЦСКА - Бенфика - 2:0
Базель - Манчестер Юнайтед - 1:0
Группа B
ПСЖ - Селтик - 7:1
Андерлехт - Бавария - 1:2
Группа C
Карабах - Челси - 0:4
Атлетико - Рома - 2:0
Группа D
Спортинг - Олимпиакос - 3:1
Ювентус - Барселона - 0:0