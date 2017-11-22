Тренер "Зари" Вернидуб перед матчем с "Эстерсундом": каждая игра в Лиге Европы - праздник для меня

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб перед матчем пятого тура группового этапа Лиги Европы против шведского «Эстерсунда» похвалил игру своего соперника, но выразил уверенность, что его команде удастся реваншироваться за поражение от шведов в первом туре.

"Каждая игра в Лиге Европы — праздник для меня и, думаю, для команды. В этот раз у нас есть шанс пройти дальше. Надеюсь, нам это удастся и мы все для этого сделаем", - сказал Юрий Вернидуб, которого цитирует Sport Arena.

Мне очень импонирует игра "Эстерсунда". Видна рука тренера. Нетипичная шведская команда. Умеет и любит играть в атаке, контролировать мяч. Есть сильные игроки в атаке, крайние защитники быстрые. Хорошего уровня команда. У нас есть желание сыграть хорошо, ведь проиграли им дома 0:2.

Что касается дальнего перелета в Швецию, то во времена Союза были перелеты и подольше, по 8-9 часов. Так что все хорошо.

Считал изначально, что фавориты нашей группы — "Атлетик" и "Герта". Чемпионаты Германии и Испании нельзя сравнивать со Швецией и Украиной. Я остаюсь при своем мнении».

Напомним, что матч "Эстерсунд" - "Заря" пройдет в четверг, 23 ноября. Начало - в 20:00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, Юрий Вернидуб взял на эту игру 20 футболистов.