Хацкевич перед игрой в Албании в Лиге Европы: мы уже определились с составом

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о предстоящем матче с албанским «Скендербеу», который состоится завтра в рамках группового турнира Лиги Европы. Однако первым делом наставник передал поздравления президенту клуба - Игорю Суркису сегодня исполнилось 59 лет.

"Хочу поздравить нашего президента с днем рождения. От имени всей команды желаем ему долгих лет жизни. Надеюсь, что ребята своей игрой сделают ему подарок.

Мы уже определились с составом на завтрашнюю игру. Приехало много молодых футболистов, но это не значит, что они будут играть с первых минут. Выйдут те, кто всегда играл в матчах Лиги Европы. Уже завтра по ходу игры будем смотреть, кто из молодых сможет выйти на поле", - сказал Хацкевич, которого цитирует сайт football24.

Читайте такжеДинамовец Вида не сыграет в 5-м туре Лиги Европы из-за поврежденияГоворя о своем сопернике, он отметил:

"Состав «Скендербеу» почти не меняется и структура игры тоже: средний, короткий пас. Не думаю, что они завтра покажут что-то другое. Настраиваемся на такую игру от соперника, которую они показали в Киеве".

У "Динамо" много травмированных, о чем также упомянул тренер команды.

"Выпала большая часть футболистов - у кого-то серьезные проблемы, у кого-то меньшие. Мбокани и Гонсалеса приберегли на чемпионат, потому что тот турнир у нас в приоритете. Эти футболисты, как и Гармаш, готовятся к следующему матчу. Сегодня получил повреждение Вида, но степень серьезности еще не знаем", – сказал Хацкевич.

Напомним, матч "Скендербеу" - "Динамо" состоится завтра. Начало - в 22.05.