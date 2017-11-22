Конец кошмара: россиянин Акинфеев прервал свою рекордную "черную" серию - 43 игры с пропущенными голами

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прервал рекордную серию из 43 матчей в основном раунде Лиги чемпионов с пропущенными голами.

"Черная" серия российского голкипера оказалась беспрецедентной для самого престижного клубного турнира Европы. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему голкиперу голландского ПСВ Роналду Ватерресу, который пропускал в 16 матчах Лиги чемпионов подряд. Это "достижение" Акинфеев превзошел еще четыре года назад и с тех пор никак не мог прервать свою серию с пропущенными мячами (серия Акинфеева учитывает только матчи в групповой стадии и плей-офф).

Сегодня ЦСКА у себя дома обыграл португальскую "Бенфику" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов - 2:0. И, таким образом, серия Акинфеева прервалась на показателе 43 матча.

Предыдущий "сухой" матч Акинфеева в группе Лиги чемпионов состоялся более 10 лет назад в матче с «Арсеналом» – 1 ноября 2006 года.