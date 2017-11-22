Со многими игроками из Первой лиги уже ведутся переговоры по подписанию контракта с "Полесьем" - Гундич

Со многими игроками из Первой лиги уже ведутся переговоры по подписанию контракта с житомирским футбольным клубом «Полесье». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, об этом сегодня сообщил председатель ОГА Игорь Гундич.

«Болельщики должны получать положительные эмоции. А для этого команда должна выигрывать. Поэтому мы уже ведем переговоры с футболистами Житомирской области, которые играют в Первой лиге. У нас есть статистика, где наши футболисты и в каких командах играют. Я не могу называть имена, ведь у ребят есть действующие контракты, но мы будем пытаться их вернуть. В период межсезонья у нас есть время для того, чтобы подобрать команду. И 12-15 футболистов мы обязательно найдем. Это будут игроки уровня Первой лиги или те, которые играли в Премьер-лиге. И это будут действительно те футболисты, которые покажут результат и смогут выполнить нашу с тренером задачу – вывести команду в лигу уже в сезоне 2018-2019 годов», – сказал Гундич.

В свою очередь, новый тренер «Полесья» Владимир Мазяр пообещал, что этот футбольной клуб направит все силы для того, чтобы одержать больше побед в матчах в следующих годах и играть для своих болельщиков. «Я благодарен за доверие руководству области и города. Задачи, которые мне задали, я буду выполнять и доказывать на футбольном поле, а не разговорами. Обещаю, что команда будет играть для болельщиков и биться за результат для болельщиков. Я гарантирую, что матчи в следующих годах мы будем играть только на победу», – отметил Мазяр.

Также он сообщил, что для него важную роль при согласовании на должность тренера ФК «Полесье» сыграло то, что председатель ОГА и городской голова заинтересованы в футбольном развития команды. «Если мы хотим иметь профессиональную команду, то для этого нужно, чтобы наши футболисты выполняли задания. А задача – это когда приходит болельщик и игроки показывают качественную игру. В период межсезонья, думаю до 20 января, мы уже сформируем на процентов 80 команду и подпишем контракты с футболистами, и игроки уже будут с опытом. Прежде всего мы будем работать над физической формой футболистов», - рассказал Мазяр относительно того, как будет формироваться его новая команда.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомире Гундич представил нового тренера футбольного клуба “ Полесье” и сразу же поставил перед этой командой задачу – выйти в Первую лигу в сезон 2018-2019 годов.