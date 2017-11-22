Со многими игроками из Первой лиги уже ведутся переговоры по подписанию контракта с "Полесьем" - Гундич
Новый тренер «Полесья» Владимир Мазяр пообещал, что этот футбольной клуб направит все силы для того, чтобы одержать больше побед.
Со многими игроками из Первой лиги уже ведутся переговоры по подписанию контракта с житомирским футбольным клубом «Полесье». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, об этом сегодня сообщил председатель ОГА Игорь Гундич.
«Болельщики должны получать положительные эмоции. А для этого команда должна выигрывать. Поэтому мы уже ведем переговоры с футболистами Житомирской области, которые играют в Первой лиге. У нас есть статистика, где наши футболисты и в каких командах играют. Я не могу называть имена, ведь у ребят есть действующие контракты, но мы будем пытаться их вернуть. В период межсезонья у нас есть время для того, чтобы подобрать команду. И 12-15 футболистов мы обязательно найдем. Это будут игроки уровня Первой лиги или те, которые играли в Премьер-лиге. И это будут действительно те футболисты, которые покажут результат и смогут выполнить нашу с тренером задачу – вывести команду в лигу уже в сезоне 2018-2019 годов», – сказал Гундич.
В свою очередь, новый тренер «Полесья» Владимир Мазяр пообещал, что этот футбольной клуб направит все силы для того, чтобы одержать больше побед в матчах в следующих годах и играть для своих болельщиков. «Я благодарен за доверие руководству области и города. Задачи, которые мне задали, я буду выполнять и доказывать на футбольном поле, а не разговорами. Обещаю, что команда будет играть для болельщиков и биться за результат для болельщиков. Я гарантирую, что матчи в следующих годах мы будем играть только на победу», – отметил Мазяр.
Также он сообщил, что для него важную роль при согласовании на должность тренера ФК «Полесье» сыграло то, что председатель ОГА и городской голова заинтересованы в футбольном развития команды. «Если мы хотим иметь профессиональную команду, то для этого нужно, чтобы наши футболисты выполняли задания. А задача – это когда приходит болельщик и игроки показывают качественную игру. В период межсезонья, думаю до 20 января, мы уже сформируем на процентов 80 команду и подпишем контракты с футболистами, и игроки уже будут с опытом. Прежде всего мы будем работать над физической формой футболистов», - рассказал Мазяр относительно того, как будет формироваться его новая команда.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомире Гундич представил нового тренера футбольного клуба “ Полесье” и сразу же поставил перед этой командой задачу – выйти в Первую лигу в сезон 2018-2019 годов.