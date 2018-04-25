Солнечный Неаполь и не радующий "Шахтер"

Нынешняя неделя ознаменована матчами Лиги чемпионов и Лиги Европы. При этом не обычными, рядовыми играми (если такие вообще бывают), а матчами 5-го тура, предпоследнего и во многом определяющего. Накануне вылета в Италию, который был запланирован на утро понедельника, горнякам безусловно хотелось забыть все плохое, что осталось на неделе минувшей. А забыть им было что. Ведь неожиданно проигранный матч украинской Премьер-лиги скромной «Александрии» (1:2) возродил, казалось бы, давно утраченную интригу в вопросе борьбы за чемпионство. Киевское «Динамо» не упустило свой шанс подобраться к действующему чемпиону и безоговорочному лидеру нынешнего чемпионата. А еще – травмы, микротравмы, холодная осень, мешающая плодотворно проводить тренировочный процесс… В общем, повседневная жизнь профессиональной футбольной команды, со всеми проблемами и недочетами.

Однако на то они и профессионалы, чтобы подняться по трапу самолета и оставить все свои невзгоды в мрачном холодном Киеве. «Шахтер» летел навстречу теплой ранней осени (по киевским меркам) и пребывал в приподнятом настроении. При этом всячески поддерживался и подчеркнуто демонстрировался командный дух. В самолете все без исключения игроки первой команды обменялись рукопожатиями с игроками «молодежки», летевшей на свой матч Юношеской лиги УЕФА (U-19). А некоторые из них, в основном, украинские игроки, пожимали руки и каждому представителю СМИ. В частности, лично со всеми поздоровался вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов. А шедший за ним капитан команды Дарио Срна, который, по известным причинам, полетел в Неаполь в качестве зрителя, «подначивал» вратаря: «Что, хочешь хорошую оценку от журналистов получить? Давай, иди быстрее…».

Спустя почти 3 часа полета Неаполь встретил украинцев 20-градусным теплом, которое заставило срочно побросать теплые вещи и бежать на побережье Неаполитанского залива Тирренского моря - наслаждаться жизнью и принимать солнечные ванны. Можно было даже не брать легкий свитер, одной футболки было абсолютно достаточно. И, конечно же, местная пицца – ее советовали попробовать еще в Киеве - сполна оправдала ожидания. Неаполитанцы действительно знают толк в этом блюде.

Вечером был местный стадион «Сан-Паоло», домашняя арена «Наполи», которая оказалась величественной и монументальной, но совсем не пугающей. Все мы достаточно наслышаны про крутой нрав итальянских «тиффози», но трибуны стадиона, рассчитанные на 60 тысяч мест, оказались ограждены 10-метровым рвом от поля. Да и беговые дорожки (стадион не чисто футбольный) оказались хорошим подспорьем для гостевой команды. От кромки поля до трибуны было добрых метров 30-40. Кстати, как оказалось впоследствии, фаны «Наполи» не слишком прониклись афишей «Наполи» - «Шахтер», хоть этот матч и был весьма важным для обеих команд в плане турнирной борьбы. Прошедший в минувшую субботу матч итальянской Серии А, где «Наполи» уверенно обыграл «Милан» (2:0) и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии, был куда интереснее для «тиффози».

Тренировка «Шахтера» проходила в отличной атмосфере, с шутками-прибаутками, традиционными «квадратами», разминочными упражнениями и т.д. и т.п. Впрочем, полюбоваться долго этим действом не дали бдительные секьюрити. Ровно через 15 минут после начала занятия многоголосых хор итальянских охранников, в сопровождении офицеров УЕФА, стал настойчиво просить всех на выход. Спорить с ними и лишиться аккредитации на предстоящий матч никто не решился.

Перед тренировкой состоялась обязательная регламентная пресс-конференция главного тренера и игрока команды, коим в этот вечер предстал бразильский легионер дончан Тайсон. Фонсека был деловит и спокоен, сообщив, что, в отличие от многих команд украинской Премьер-лиги, не склонен «закрываться». И его партнеры будут играть в свой футбол, стараясь действовать на равных с соперником. Что, собственно говоря, и произошло на поле «Сан-Паоло» спустя сутки.

«Шахтер» вообще имеет такое отличное свойство - «играть в футбол», вне зависимости от статуса и регалий соперника. А на попытку УНИАН внести свою «ложку дегтя» в этот праздник лучезарности и уверенности в завтрашнем дне, Тайсон дал понять: «Про игру с «Александрией» уже все давным-давно забыли, возвращаться к ней сейчас нет никакого смысла. Уже ничего не исправишь. Все мысли только о завтрашнем дне и игре с «Наполи». И вообще, все о`кей». Кажется, среди журналистов витало гораздо больше страхов, чем в самой команде. Или она профессионально и умело скрывала свое напряжение.

Настоящим «пророком» оказался эксперт телеканала «Футбол», знаменитый в прошлом игрок, а, впоследствии, и тренер Сергей Морозов. Правда, и он немного «напутал», если не со счетом, то с ходом игры так точно. «Главное – завтра продержаться первые 15 минут. Если начнем так, как гостевой матч с «Фейеноордом», будет худо. Те забили нам один гол, а у этих мастерства побольше, будем гореть 0:3 уже к середине первого тайма. А вообще скажу так: будет 0:3 или 1:1», - резюмировал Сергей Юрьевич.

Следующий день встретил уже привычным солнышком и теплой погодой, то ли ранней осенней, то ли поздней весенней, майской. Об игре даже как-то не думалось. Тем более, ресторан гостиницы, где подавали завтраки, оказался панорамным, с видом на Неаполитанский залив и вулкан Везувий, почти две тысячи лет назад уничтоживший Помпеи и другие города Римской империи. С тех пор вулкан мирно спит. А на развалины Помпеи мы так и не доехали. Пробки в Неаполе будут покруче киевских, а расстояние от центра города - немалое. Будет повод еще раз съездить в Неаполь.

О футболе вспомнилось нежданно-негаданно. На террасе ресторана появились… игроки юношеской команды «Шахтера». Они жили в одном отеле с медиа-пулом «Шахтера», также безмятежно завтракали и фотографировались на фоне Везувия и прочих местных красот. Игра молодежи проходила в одном из пригородов Неаполя - Фраттамаджоре (45 минут езды от центра города). Он оказался тихим провинциальным и очень уютным местечком. А еще тут гостеприимные горожане, которые даже сделали существенную скидку на обеденную пиццу.

Что касается матча, то это действительно было зрелище, о котором никак не пожалеешь. Перед игрой у юношей «Шахтера» была всего 1 ничья в 4 матчах, соответственно, 1 набранное очко и ровным счетом никаких шансов на продолжение борьбы весной, в плей-офф. Тем не менее, команда оказалась крайне мотивированной и заряженной на борьбу. До поры до времени, горняки просто на равных сражались с соперником. А потом взяли и забили гол в самой концовке первого тайма. На 40-й минуте отличился Алексей Кащук. Во втором тайме хозяева поля резко взвинтили темп и совершенно перевернули игру. Но… Возможно, у них класс и повыше, однако защита «Шахтера» продемонстрировала свои оптимальные качества в этот день.

Гол Кирилла Меличенко на 71-й минуте и вовсе успокоил игру и заставил всех поверить в близкую победу. Но… На 78-й минуте единственную грубую ошибку в этом матче совершил вратарь горняков и Алессио Зербин спокойно вогнал мяч в пустые ворота. К счастью для украинцев, больше подобных казусов Евгений Кучеренко, в целом, неплохо отыгравший матч, себе не позволял. И игра, хоть и с «валидольной концовкой», завершилась вполне заслуженной победой горняков.

«Хорошая затравочка перед большой игрой», - подумалось через несколько минут уже в автобусе. В Неаполь мы уезжали почти сразу после финального свистка арбитра в Фраттамаджорре.

Что было дальше? Наверное, смысла описывать игру «Шахтера» в Неаполе нет. Любой желающий мог увидеть все своими глазами. Да и, честно говоря, не хочется. Посему предоставлю слово тренеру горняков Паулу Фонсеке, который лаконично и, на мой взгляд, абсолютно точно прокомментировал матч. «До первого пропущенного гола игра была сбалансированная, ведь до этого момента мы не давали «Наполи» возможности создавать опасности у наших ворот. Более того, в первом тайме у нас было два отличных момента чтобы забить гол - у Тайсона и Марлоса. А потом случился гол Инсиньо, но его забил гений, тут нечего сказать», - начал тренер.

«До гениального, просто фантастического гола Инсиньо мы показывали себе очень и очень достойно. Три гола пропущенных сегодня - слишком преувеличенно, как для такого матча. То, что сегодня могу сказать о своих игроках - похвалить их. Они были храбрые, никто не прятался, старался проявить себя с наилучшей стороны. С другой стороны, хочу поздравить «Наполи» и пожелать им всяческих удач. Но только в национальном чемпионате», - добавил Фонсека.

Позволил себе тренер и еще одну шутку. На вопрос о том, с кем бы он предпочел играть в последнем матче – полурезервным составом «Манчестер Сити», который уже обеспечил себе 1-е место в группе и выход в плей-офф, или основными игроками, португалец ответил: «Лучше, чтобы игроки «Манчестер Сити» вообще не приезжали на игру». А потом уже серьезно добавил: «В любом случае, обратите внимание, что команда состоит из великих игроков - любой игрок здесь большой, что на скамейке запасных, что на поле».

Как бы там ни было, чемпиону Украины хочется пожелать удачи. Ведь большой спорт без фарта не обходится. И если «Манчестер Сити» не даст слабину, то ведь есть еще «Фейеноорд», у которого впереди игра с «Наполи» и круглый «0» в графе «очки» турнирной таблицы группы. Должно же, в конце концов, взыграть самолюбие у игроков команды из Роттердама. А это и есть тот самый спортивный фарт, когда «вопреки всему» и «несмотря ни на что». Чемпион Украины уже показал свой потенциал в нынешней Лиге чемпионов – 9 набранных очков в столь сложной группе. А Украина, в целом, конечно, заслуживает увидеть свою команду в плей-офф Лиги чемпионов.

Кирилл Стадниченко, Неаполь