УЕФА: Срна "временно отстранен", но еще не дисквалифицирован

Появились уточняющие детали в деле капитана "Шахтера" Дарио Срны, который не играет с сентября из-за подозрений в принятии допинга.

Так, в матчевом пресс-релизе УЕФА накануне игры "Наполи" - "Шахтер" было указано о дисквалификации Срны.

Футбол 24 обратился в пресс-службу УЕФА за разъяснением. Там сообщили, что Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) накануне 4-го тура Лиги чемпионов проинформировал УЕФА, что «Срна был временно отстранен» и этот статус сохранится за ним до принятия окончательного решения по его делу.

За дополнительной информацией УЕФА рекомендовал обращаться в Национальный антидопинговый центр Украины. В свою очередь, в Антидопинговом центре Украины указали, что Срна является именно «временно отстраненным» от участия в соревнованиях, а не дисквалифицированным.

«Дисквалификация может быть только после принятия финального решения», — подчеркнул заместитель директора НАДЦУ Ярослав Кручек.

Он также отметил, что временное отстранение не имеет конкретных сроков, а период отстранения будет зачислен в срок возможной дисквалификации.

Кручек рассказал, что сейчас идет процесс сбора необходимой информации, делаются соответствующие процедурные вещи, а рассмотрение этого вопроса желательно завершить в течение полугода. «Это желаемая дата, рекомендованная. Я думаю, что так оно и будет», — сказал он.

Срна является временно отстраненным с 22 сентября 2017 года, следовательно, конечная дата принятия решения по этому делу со стороны НАДЦУ - 22 марта 2018 года.