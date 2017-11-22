Динамовец Вида не сыграет в 5-м туре Лиги Европы из-за повреждения

Защитник «Динамо» Домагой Вида не полетит на матч Лиги Европы со «Скендербеу», сообщает официальный сайт "бело-синих".

Хорват получил микро-повреждение, вместо него в Албанию отправился Александар Пантич. Всего Александр Хацкеивч берет в Албанию 20 футболистов. Состав игроков в составе динамовской делегации выглядит так:

вратари: Максим Коваль, Артур Рудько, Георгий Бущан.

защитники: Николай Морозюк, Йосип Пиварич, Александар Пантич, Евгений Хачериди, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко.

полузащитники: Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Никита Корзун, Олег Гусев, Николай Шапаренко, Назарий Русин, Евгений Смирный.

нападающие: Жуниор Мораес, Артем Беседин, Роман Вантух.

В заявку не попал Дерлис Гонсалес, также продолжают восстановление Артем Кравец, Денис Гармаш и Дьемерси Мбокани. Виталий Буяльский пропустит матч из-за перебора желтых карточек.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" отказалось от предматчевой тренировки в Албании, предпочтя отправиться в Тирану сегодня вечером. Вылет команды в албанскую столицу запланирован на 17.30.

Матч «Скендербеу» – «Динамо» пройдет завтра, 23 ноября. Начало – в 22.05 по киевскому времени.