Один из лидеров "Шахтера" Степаненко заинтересовал ведущие немецкие и английские клубы
Немецкий "Хоффенхайм" предлагает за трансфер игрока сборной Украины 8 миллионов евро.
Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко может покинуть команду уже зимой и перебраться в один из топ-чемпионатов Европы.
Как сообщает ESPN, в полузащитнике заинтересованы немецкий «Хоффенхайм» и английский «Вест Хэм». При этом сообщается, что именно клуб Бундеслиги является фаворитом на украинца и готов предложить за него «Шахтеру» 8 миллионов евро.
«Вест Хэм» планировал приобрести Степаненко при Славене Биличе, однако недавно хорватский специалист был уволен, а о трансферных планах нового тренера Дэвида Мойеса пока ничего неизвестно.
"Хоффенхайм" на данный момент занимает 6-е место в Бундеслиге.
Напомним, что Степаненко является лидером «Шахтера» в центре поле и в нынешнем сезоне он провел уже 20 игр. Вчера команда Степаненко уступила в гостях "Наполи", причем Тарас не доиграл встречу и был заменен при счете 0:1. В его отсутствие горняки пропустили еще два мяча...
Отметим, что Степаненко может стать третьим украинцем в Бундеслиге после Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко.