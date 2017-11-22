Один из лидеров "Шахтера" Степаненко заинтересовал ведущие немецкие и английские клубы

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко может покинуть команду уже зимой и перебраться в один из топ-чемпионатов Европы.

Как сообщает ESPN, в полузащитнике заинтересованы немецкий «Хоффенхайм» и английский «Вест Хэм». При этом сообщается, что именно клуб Бундеслиги является фаворитом на украинца и готов предложить за него «Шахтеру» 8 миллионов евро.

«Вест Хэм» планировал приобрести Степаненко при Славене Биличе, однако недавно хорватский специалист был уволен, а о трансферных планах нового тренера Дэвида Мойеса пока ничего неизвестно.

"Хоффенхайм" на данный момент занимает 6-е место в Бундеслиге.

Напомним, что Степаненко является лидером «Шахтера» в центре поле и в нынешнем сезоне он провел уже 20 игр. Вчера команда Степаненко уступила в гостях "Наполи", причем Тарас не доиграл встречу и был заменен при счете 0:1. В его отсутствие горняки пропустили еще два мяча...

Отметим, что Степаненко может стать третьим украинцем в Бундеслиге после Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко.