Луганская "Заря" огласила список игроков на матч Лиги Европы со шведским "Эстерсундом"

Луганская "Заря" огласила список игроков команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором луганчане на выезде сыграют со шведским "Эстерсундом", сообщает официальный сайт луганского клуба.

Полный список футболистов, отправившихся в Швецию, выглядит так:

Андрей Лунин, Олег Чуваев, Алексей Шевченко, Максим Лунев, Руслан Бабенко, Александр Андриевский, Артем Гордиенко, Евгений Опанасенко, Никита Каменюка, Артем Громов, Леонидас, Игорь Харатин, Александр Караваев, Артем Сухоцкий, Дмитрий Гречишкин, Вячеслав Чечер, Владислав Кочергин, Александр Сваток, Силас, Иури.

По прилёту в Эстерсунд команда разместится в Quality Hotel Froso Park, который расположен, примерно, в 30 минутах езды от стадиона Ямкрафт Арена, где и состоится игра.

Как сообщал УНИАН, матч "Заря" - "Эстерсунд" начнётся в четверг, 23-го ноября, в 20.00 по киевскому времени. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.