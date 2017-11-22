Житомирский футбольный клуб "Полесье" возглавил новый тренер Владимир Мазяр

Житомирский футбольный клуб «Полесье» возглавил тренер, который уже имеет опыт работы в Премьер-лиге Украины по футболу – Владимир Мазяр.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Нового тренера сразу после подписания контракта представили сегодня в Житомире глава Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, городской голова Житомира Сергей Сухомлин и директор футбольного клуба «Полесье» Виталий Лясковский.

«Считаю, что новый тренер должен уже с сегодняшнего дня начать работу и подобрать игроков, которые будут получать победы. В сезоне 2018-2019 годов эта команда должна выйти в Первую лигу. У Владимира Мазяра есть хорошие результаты, поэтому верю, что именно он войдет в историю житомирского футбола как тренер, который добился максимальных результатов», – подчеркнул Гундич.

Сейчас «Полесье» занимает 8-е место в турнирной таблице группы А второй лиги.

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Ранее главным тренером этой команды был Эдуард Хавров.

Помощь УНИАН. Владимир Иванович Мазяр родился 28 сентября 1977 года в Хмельницкой области. Он - украинский футболист, нападающий, воспитанник львовского футбола. В Высшей лиге Украины Мазяр провел 66 матчей и сыграл 6 матчей в Кубке УЕФА и 1 – в Лиге Европы. За время игры в профессиональных клубах Мазяр забил более 70 голов.

Также Мазяр играл в таких украинских клубах: «Скала», «Газовик» (Комарно), «Динамо-2», «Динамо-3», «Ворскла», «Днепр», «Александрия», «Таврия» (Симферополь), «Кривбасс», «Газовик-Скала», «Сталь» Д, ФК «Львов», «Закарпатье», «Арсенал» БЦ, «Самбор», «Карьер» (Торчиновичи). Он также играл в Азербайджане в клубах «Олимпик-Шувалан» и «Симург».В 2013-2016 году Мазяр был главным тренером футбольного клуба «Сталь», в 2016 году возглавлял ровенский «Верес», а в 2017 году был главным тренером «Руха».