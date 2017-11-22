Европейские клубы интересуются Фредом и Исмаили - гендиректор "Шахтера" Палкин

Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Сергей Палкин рассказал о том, как успешное выступление команды в целом в Лиге чемпионов сказывается на интересе европейских агентов к отдельным игрокам в интервью телеканалу Футбол 1.

Комметируя слухи об интересе английских клубов к опорному полузащитнику Фреду и вингеру Бернарду, Палкин отметил:

«Слухи не возникают из ничего. Если мы хорошо выступаем в Лиге чемпионов, то этих слухов будет все больше и больше».

«Даже сегодня у меня была встреча с определенными европейскими агентами, которые заинтересованы во Фреде, Исмаили и многих других футболистах. Эта заинтересованность будет расти с учетом того, как мы будем себя показывать на поле», - добавил Палкин.

Об интересе к Фреду со стороны "Манчестер Юнайтед" писал Mirror, а известный бразильский журналист сообщал о попадании Бернарда в сферу интересов "Челси", "Арсенала" и "Ливерпуля", сообщает SportArena.

«Каждая игра в Лиге чемпионов будет добавлять нам плюсов, если будем выступать хорошо. А то, что интересуются Бернардом, Фредом и другими футболистами — это нормально, ведь ребята показывают хороший футбол, особенно в Европе».

Как сообщал УНИАН, ранее спортивный директор сборных Украины Евгений Красников рассказал о возможности принятия украинского гражданства левым защитником Исмаили.