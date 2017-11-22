Матвиенко в третий раз подряд стал лучшим молодым игроком месяца U-21

Третий раз кряду лучшим молодым футболистом Украины категории U-21 по итогам месяца проектом Золотой Талант признан защитник полтавской "Ворсклы" Николай Матвиенко.

Но если в двух предыдущих случаях он испытывал довольно серьезную конкуренцию со стороны динамовца Виктора Цыганкова (в сентябре, например, их разделили всего 12 баллов), то в октябре его основной оппонент выпал из обоймы из-за травмы.

А других достойных конкурентов у Матвиенко не обнаружилось. Он попал в 85 анкет из 114-ти, которые были приняты к рассмотрению. Напомним, что экспертами проекта Золотой Талант выступают тренеры, известные в прошлом футболисты, профильные представители авторитетных СМИ, а также болельщики. Они, к слову, тоже проголосовали за Матвиенко.

Лучшим футболистом Украины в категории U-19 в октябре 2017 года второй раз кряду (и пятый — за год) признан 18-летний вратарь Зари Андрей Лунин. Он выигрывал в весенних месячных опросах, в июле и августе уступил первенство форварду Олимпика Станиславу Биленькому, но с наступлением осени вернул себе лидерство.

В октябре Лунин подтвердил, что является безусловным первым номером Зари, несмотря на свой юный возраст. Он вновь вызывался в национальную команду Украины, но остался в запасе. Зато сыграл за молодежную сборную в отборе Евро-2019 (U-21).

Его в свои анкеты включили 100 из 114 респондентов, которые были привлечены к голосованию в рамках проекта Золотой Талант. Почти половина из них (48) поставила Лунина на первое место в тройке. За его одноклубника Максима Лунева проголосовали 85 респондентов, но только 29 раз полузащитник, забивший в Кубке Украины мяч в ворота Шахтера, был упомянут первым. В сентябре Лунев был №3 в рейтинге месяца, сейчас поменялся местами с форвардом Станиславом Биленьким (Олимпик).

Четвертое место, как и в сентябре, занял полузащитник Николай Мусолитин (Черноморец). Он, как и Лунин с Луневым, седьмой раз попали в топ-5 рейтинга по итогам месяца. Биленький — пятый. А Ярослав Деда, волынский форвард, разыгравшийся за азербайджанский Карабах в Юношеской лиге УЕФА, впервые взлетел так высоко в 2017 году.