Испанская "Севилья" подтвердила, что тренер команды болен раком

Футбольный клуб "Севилья" (Испания) подтвердил болезнь главного тренера команды итальянского специалиста Эдуардо Бериссо, сообщает официальный сайт клуба.

«Медицинская служба «Севильи» сообщает, что Бериццо был поставлен диагноз аденокарцинома предстательной железы. Дальнейшее обследование покажет, какие шаги следует предпринять для лечения тренера», — говорится в заявлении клуба.

Накануне состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Севилья" принимала английский "Ливерпуль". После первого тайма испанцы проигрывали со счетом 0:3. По сообщениям испанских СМИ, в перерыве Бериццо рассказал футболистам о своем диагнозе в перерыве матча, после чего, во второй половине игры хозяева сумели вырвать ничейный результат - 3:3.

В турнирной таблице группы, за тур до окончания группового этапа соревнований у "Ливерпуля" 9 очков, "Севильи" - 8, московского "Спартака" - 6 и словенского "Марибора" - 2.

"Севилья" встречается в последнем матче с аутсайдером "Марибором" и имеет отличные шансы на выход в плей-офф, 1/8 финала Лиги чемпионов.