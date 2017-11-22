Новая футбольная медиа-платформа #FootballHub запустила собственный сайт

С недавних пор пользователи сети могут искать новости футбольной медиа-платформы #FootballHub не только в социальных сетях проекта, но и на его собственном сайте.

#FootballHub - новая футбольная медиа-платформа, которая за год существования набрала более 100 тысяч подписчиков, среди которых известные футболисты, УПЛ и федерации футбола. Особенностью #FootballHub является эксклюзивный контент, который читатели смогут найти только на этой платформе: собственное видео производство, присутствие журналистов на всех футбольных матчах, ежедневные эксклюзивы, онлайн-стриминг с различных событий.

На информационно-развлекательном портале проекта будут освещены актуальные спортивные новости, онлайн-трансляции с различных событий в сфере футбола, а также выпуски рубрики собственного производства #FootballHub.

За время существования платформы любимыми рубрикам пользователей, которые набирают рекордные просмотры в социальных сетях, стали: «Футбольный на голову» - викторина с футболистом, в которой игрок отвечает на вопросы о своем виде спорта, а также делится интересными подробностями из своей жизни, «What's Up?» - рубрика, в которой журналисты проекта общаются с известными футболистами в непринужденной атмосфере, «Lo-Liga» - авторская рубрика Александры Лободы о футбольном фэшне и гламур, «Bebeto-Romario» - интервью в неформальной обстановке с Романом Бебехом. Кроме того, на сайте будут представлены выпуски «Old School», ежедневной рубрики о выдающихся событиях в украинском футболе, которая базируется на эксклюзивном архивном видео.

Больше новостей футбола ищите на сайте #FootballHub или страницах проекта в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и YouTube.