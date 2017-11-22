У "Шахтера" осталось два варианта для выхода в плей-офф Лиги чемпионов

После матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов у "Шахтера" осталось два варианта развития события для того, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов - 1/8 финала, следует из турнирной таблицы соревнований.

Дончане еще вчера могли гарантировать себе 2-е место даже в случае поражения, но крупно проиграли "Наполи" и, с учетом домашней победы над итальянским клубом со счетом 2:1, лишились преимущества над соперником в очных встречах.

Теперь рассклад поменялся, но не сильно. Команда по-прежнему гарантирует себе место в 1/8 финала самого престижного еврокубка если не проиграет "Манчестер Сити". Даже 1 очко гарантирует дончанам итоговое 2-е место в турнирной таблице. Второй вариант - в случае проигрыша "Шахтера" - "Наполи" не обыграет аутсайдера квартета "Фейеноорд". Тогда команда из Неаполя не сможет догнать чемпиона Украины по очкам и останется на 3-м месте.

В случае, если у команд будет одинаковое количество очков - по 9, "Наполи" пройдет в плей-офф ЛЧ, а "Шахтер" сыграет в плей-офф второй по значимости Лиги Европы.

Как сообщал УНИАН, накануне "Шахтер" проиграл "Наполи" в игре 5-го тура группового этапа ЛЧ со счетом 0:3. Матчи 6-го тура состоятся 6 декабря.