Тренер "Наполи" Сарри: надеюсь, "Ман Сити" забьет "Шахтеру" несколько голов

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Шахтером» (3:0).

«В целом, мы продемонстрировали хороший футбол, особенно во втором тайме, когда наши хавбеки начали оказывать давление на соперника. Первые 30-35 минут нам не удались, но затем все наладилось и мы доказали, что еврокубки для нас так же важны, как чемпионат.

Гол Инсинье? Таков сейчас Лоренцо. За три последних года он превратился в игрока топ-уровня. Сперва думал не поставить его на матч, но все же не мог не пустить на поле. Да, можно заменить такого футболиста за 20 минут до конца, но не выставить в старте нельзя.

Нам осталось сыграть с «Фейеноордом». Нужно победить и ждать результата другого матча. Остается надеяться, что «Манчестер Сити» забьет «Шахтеру» несколько голов», — сказал Сарри.

Как сообщал УНИАН, "Наполи" в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов обыграл "Шахтер".