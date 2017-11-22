Тренер "Шахтера" Фонсека: "Желаю "Наполи" удачи, но только в национальном чемпионате"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека подвел итог матчу Лиги чемпионов против итальянского "Наполи" на послематчевой пресс-конференции в Неаполе, сообщает корреспондент УНИАН.

"Добрый вечер. До первого пропущенного гола игра была сбалансированная, ведь до этого момента мы не давали "Наполи" возможности создавать опасности у наших ворот Более того, в первом тайме у нас было два отличных момента чтобы забить гол - у Тайсона и Марлоса. А потом случился гол Инсиньо, но его забил гений, тут нечего сказать", - начал тренер.

На вопрос итальянского журналиста как можно остановить такой "Наполи", Фонсека отметил:

"Еще раз подчеркну - на самом деле, это индивидуальная заслуга "генаильного" Инсинье. А после первого гола игра поменялась, нам пришлось больше раскрываться. Отсюда и логичный итоговый результат".

На вопрос о тактике на матч последнего тура ЛЧ - против "Манчестер Сити" - играть на победу или пытаться удержать ничью, сказал:

"Как я буду готовить команду? Так же как и сегодня. Мы показали, что готовы играть на победу. Имели массу моментов, могли по-другому повернуть игру. Чуть не повезло".

Говоря о защитниках команды, Фонсека заявил:

"Бутко я не буду обсуждать. Понятно, что отсутствие Дарио Срны - крайне тяжелая для нас потеря. Но мы не остонавливаемся. Смотрим в будущее. И с надеждой, на плей-офф Лиги чемпионов, разумеется".

А на вопрос о том, с каким "Манчестер Сити" лучше играть - представленным основным составом или запасными: отметил:

"Лучше чтобы игроки "Манчестер Сити" вообще не приезжали на игру. В любом случае обратите внимание что команда состоит из великих игроков - любой игрок здесь большой, что на скамейке запасных, что на поле".

"До гениального, просто фантастического гола Инсиньо мы показывали себе очень и очень достойно. Три гола пропущенных сегодня - слишком преувеличенно, как для такого матча. То, что сегодня могу сказать о своих игроках - похвалить их. Они были храбрые, никто не прятался, старался проявить себя с наилучшей стороны. С другой стороны - хочу поздравить "Наполи" и пожелать им всяческих удач. Но только в национальном чемпионате" - добавил Фонсека.

"Я только что дал директору клуба задание - подготовить маску Зорро, на последний матч. Надеюсь вы увидите меня в маске после последнего матча и я сдержу свое обещание", - закончил Фонсека ответом на вопрос о своем обещании, данном на тот случай, если комана выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" сегодня проиграл "Наполи" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 0:3..