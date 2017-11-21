"Боруссия" в очередной раз проиграла, а "Ливерпуль" устроил рубку в Севилье (результаты всех матчей Лиги чемпионов)

Сегодня состоялись восемь игр в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Реал» разгромил АПОЭЛ в гостевом матче со счётом 6:0. Уже в первом тайме «сливочные» забили четыре гола в ворота соперника, включая дубль Бензема, а после перерыва дважды отличился звёздный нападающий мадридцев Криштиану Роналду.

В параллельном матче «Тоттенхэм» на выезде одолел дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:1. Андрей Ярмоленко сыграл весь матч и стал автором голевой передачи на Обамеянга.

Наконец, "Севилья" и "Ливерпуль" в футбольном триллере сыграли вничью - 3:3. Интересно, что мерсисайдцы по ходу игры побеждали - 3:0, но растеряли такое весомое преимущество.

Напомним, "Шахтер" крупно уступил в Неаполе итальянскому "Наполи" - 0:3.

Группа E

"Севилья" - "Ливерпуль" - 3:3

"Спартак" - "Марибор" - 1:1

Группа F

"Ман Сити" - "Фейеноорд" - 1:0

"Наполи" - "Шахтер" - 3:0

Группа G

"Монако" - "Лейпциг" - 1:4

"Бешикташ" - "Порту" - 1:1

Группа H

"Боруссия" - "Тоттенхэм" -1:2

АПОЕЛ - "Реал" - 0:6