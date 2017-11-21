"Шахтер" проиграл "Наполи" и не смог досрочно выйти в плей-офф турнира

В Неаполе завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" протовостоял местному "Наполи" и уступил сопернику с крупным счетом, сообщает корреспондент УНИАН.

Матч завершился со счетом 3:0.

Первый тайм проходил в приблизительно равной игре. А порой, "Шахтер" даже превосходил соперника, создавая реальные голевые моменты.

Все изменилось с началом второго тайма. А на 56-й минуте неаполитанцы оплотили свое преимущество в гол. Лоренцо Инсинье с левого фланга сместился в центр и классным ударом отправил мяч в дальнюю "девятку".

Окончательно интригу в этом матче на 81-й минуте "похоронил" Петр Зелински. А точку в игре поставил точный удар Дриса Мертенса.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, дончане лишились преимущества по очным матчам над "Наполи" (игра в Харькове завершилась со счетом 2:1 в пользу "горняков").

В последнем туре "Шахтеру" необходимо, как минимум, сыграть вничью с "Манчестер Сити", чтобы гарантировать себе 2-е место и выход в плей-офф Лиги чемпионов, либо надеяться на то, что "Наполи" потеряет очки в матче с аутсайдером группы голландским "Фейеноордом".