"Карпаты" объявили о назначении нового главного тренера

18:01, 21 ноября 2017
Футбол
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Им стал бывший игрок львовской команды Олег Бойчишин.

Олег Бойчишин - новый главный тренер

Новым главным тренером "Карпат стал Олег Бойчишин, а Дарио Друди вошел в его тренерский штаб, сообщает официальный сайт клуба.

Новый тренерский штаб, в который также вошли Альберто Эспарис и тренер-вратарей Богдан Стронцицкий, был представлен команде перед сегодняшней тренировкой.

44-летний Олег Бойчишин – воспитанник «Карпат», бывший игрок клуба, а также молодежной сборной Украины. Много лет он проработал в клубной школе.  

Примечательно, что, по информации издания Sport Arena, реально руководить командой будет Дарио Друди, также являющийся исполнительным директором львовян, но не имеющий тренерской лицензии.

Напомним, что в воскресенье после поражения от "Мариуполя" (0:1) руководство клуба отправило в отставку тренерский штаб команды во главе с Сергеем Зайцевым.

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Теги: #Карпаты тренер#Олег Бойчишин Карпаты