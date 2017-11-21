"Карпаты" объявили о назначении нового главного тренера

Новым главным тренером "Карпат стал Олег Бойчишин, а Дарио Друди вошел в его тренерский штаб, сообщает официальный сайт клуба.

Новый тренерский штаб, в который также вошли Альберто Эспарис и тренер-вратарей Богдан Стронцицкий, был представлен команде перед сегодняшней тренировкой.

44-летний Олег Бойчишин – воспитанник «Карпат», бывший игрок клуба, а также молодежной сборной Украины. Много лет он проработал в клубной школе.

Примечательно, что, по информации издания Sport Arena, реально руководить командой будет Дарио Друди, также являющийся исполнительным директором львовян, но не имеющий тренерской лицензии.

Напомним, что в воскресенье после поражения от "Мариуполя" (0:1) руководство клуба отправило в отставку тренерский штаб команды во главе с Сергеем Зайцевым.