"Динамо" отправится в Албанию на матч Лиги Европы без Мбокани и Буяльского

Нападающий киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани не полетит в Албанию вместе с командой на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Скендербеу».

Об этом сообщает "Динамомания".

Конголезец почувствовал болевые ощущения в приводящей мышце бедра во время матча УПЛ против «Зирки» (2:0). За два дня до матча 31-летний футболист не смог провести полноценную тренировку, покинув ее досрочно.

Сообщается, что вместо Мбокани в Албанию отправится 19-летний нападающий молодежной команды Назарий Русин.

Отметим, что также из-за дисквалификации не поможет «Динамо» в Албании Виталий Буяльский. Вне игры пока Артем Кравец и Денис Гармаш, которые лишь недавно приступили к индивидуальным тренировкам, а Сидорчук и Бурда уже давно пребывают в лазарете команды.