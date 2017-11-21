"Шахтер" (U-19) добыл первую победу в Юношеской лиге УЕФА, обыграв "Наполи"
Молодежный состав горняков обыграл сверстников из "Наполи" со счетом 2:1.
Команда донецкого "Шахтера" (U-19) обыграла сверстников из "Наполи" в матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
В пригороде Неаполя - местечке Фраттамаджоре - молодые горняки праздновали победу со счетом 2:1, сообщает официальный сайт "Шахтера".
В первом тайме донецкая команда повела в счете - отличился Кащук. На 71-й минуте неаполитанский коллектив восстановил равновесие, однако уже на 78-й Меличенко провел решающий мяч и принес своей команде победу.
"Шахтер" (U-19) добыл первую победу в турнире. Горняки набрали 4 очка, столько же - у "Наполи". Команда Сергея Шищенко пока сохраняет шансы на выход в следующий этап Юношеской лиги УЕФА.
Напомним, что сегодня вечером на арене "Сан-Паоло" в Неаполе встречаются главные команды "Наполи" и "Шахтера" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов. УНИАН проведет онлайн-трансляцию этой игры.