Онлайн-трансляция "Наполи" - "Шахтер" - 3:0: Лига чемпионов, групповой этап, 5-й тур

Сегодня в Неаполе проходит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором вице-чемпион Италии "Наполи" принимает действующего чемпиона Украины донецкий "Шахтер".

Встречаются третья и вторая команды группы F, которые ведут между собой борьбу за путевку в 1/8 финала. У "Шахтера" на данный момент 9 очков (3 победы при 1 поражении), у "Наполи" - 3 очка (всего одна победа).

По сути, у "Наполи" есть последняя возможность занять второе место, которое даст право выхода в плей-офф. Для этого итальянскому клубу необходимо выигрывать в двух последних матчах (с "Шахтером" дома и "Фейеноордом" на выезде) и при этом надеяться на ноль очков у "Шахтера" (горняков, помимо матча в Неаполе, ожидает также встреча с "Манчестер Сити" в последнем туре). Таким образом, даже в случае ничьей в Неаполе "Шахтер" гарантирует себе выход в 1/8 финала.

Отметим, что игра 1-го тура между "Шахтером" и "Наполи" в Харькове завершилась победой горняков со счетом 2:1. Тем не менее, в сегодняшнем матче фаворитом на котировках букмекеров считается итальянский клуб.

Матч "Наполи" - "Шахтер" начнется в 21.45.

ТВ-трансляция - телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд.

Шахтер: Пятов, Бутко, Исмаили, Ракицкий, Ордец, Степаненко, Тайсон, Фред, Марлос, Бернард, Феррейра.

Наполи: Рейна, Маджо, Кирикеш, Хюсай, Альбиоль, Диавара, Зелиньски, Гамшик, Инсинье, Кальехон, Мертенс.

Матч начался!

1. Игроки Наполи развели мяч с центра поля.

2. Первый полумомент у итальянского клуба. Длинный заброс на Кальехона в штрафную украинской команды, но у нападающего не было возможности как следует обработать мяч, и Пятов решил проблему.

5. Горняки зарабатывают угловой. Розыгрыш углового привел к дальнему выстрелу Тайсона. Мяч просвистел над перекладиной!

7. Амаду Диавара отдавал хорошую по задумке передачу на Мертенса, но бельгийский легионер Наполи оказался в офсайде.

10. Великолепный и красивый момент у Шахтера! Гости нашли брешь в обороне Наполи, Фред вырезал пас на Тайсона, тот выбежал на ударную позицию и метров с 9-ти пробивал в ближний угол - в сантиметрах от штанги!

13. Наполи заработал штрафной метрах в 30-ти от ворот Пятова.

14. Итальянцы подали в штрафную, но голкипер украинского клуба легко завладел мячом.

17. Инсинье подал слева - мяч снова у Пятова.

19. Диавара вывел Мертенса на свидание с Пятовым, но лайнсмен поднял флажок. Офсайд!

22. Пока горняки контролируют все перемещения соперника. Болельщики свистят!

23. Степаненко подал в штрафную Наполи. Мяч у голкипера Рейны.

24. Кристиан Маджо получает желтую карточку за подкат сзади на Исмаили.

25. Небольшое повреждение у Исмаили. Ему оказали медицинскую помощь.

28. Пятов делает красивый сэйв после удара Инсинье.

29. И снова удар по воротам нашей команды. На этот раз Гамшик бьет немного мимо.

32. Марлос элегантно разобрался с защитником в чужой штрафной и пробил в угол, но Рейна спас неаполитанскую команду от верного гола.

35. Не особенно активный первый тайм, и пока матч проходит по сценарию Шахтера.

40. Атака горняков левым флангом приводит к угловому.

41. Фред здорово бьет издали после розыгрыша углового. Еще один сэйв Рейны!

45. Марлос сделал неточную передачу, находясь в штрафной Наполи.

45+1. Еще один офсайд у Наполи. На этот раз вне игры Кальехон.

Завершился первый тайм.

ПЕРЕРЫВ.

Стартовал второй тайм. Команды продолжают игру без замен.

47. Еще один офсайд у нападающих Наполи.

48. Степаненко выбил мяч из своей штафной в довольно неприятной для Шахтера ситуации и ликвидировал опасность.

50. Опасный момент создал Шахтер. Фред завершал атаку, но его удар с линии штрафной оказался берущимся для вратаря.

53. Ответ Наполи не менее опасен. Диаварра пробил метров с 16-ти. Мяч рикошетом от защитника ушел на угловой.

56. ГОООООЛ! 1:0. Сумасшедший удар Инсинье достигает цели.

57. Форвард Наполи подхватил мяч метрах в 25-28 от ворот, переложил мяч с ноги на ногу и хлестко пробил в дальнюю девятку.

58. Шахтеру нужно отыгрываться, и горняки сразу же идут вперед.

60. Красивая коминация с участием Бернарда и Марлоса. Игрок сборной Украины пробил с линии штрафной - вратарь вытащил мяч из нижнего угла.

62. На этот раз Марлос нашел Бернарда в штрафной соперника, но бразилец не смог правильно распорядиться с мячом.

65. Замена у Наполи. Стадион провожает овацией Инсинье - автора гола. Вместо него выходит защитник Аллан.

67. Петр Зелиньски не прочитал замысел Мертенса и не отреагировал на элегантный пас пяткой .

70. Замена у Шахтера. Алан Патрик вместо Степаненко.

74. Гамшик пробивал метров с 17-ти, горняки заблокировали удар.

76. Два подряд угловых у Наполи. Последние минуты проходят под знаком атак хозяев.

77. Предупреждение Кирикешу.

77. Замена у Наполи. Вместо Гамшика выходит Марко Рог.

78. Предупреждение Исмаили. Наполи получает право на опасный штрафной.

79. Мертенс исполнил стандарт - выше ворот.

79. Замена у Шахтера. Вместо Марлоса - Дентиньо.

81. ГОООООЛ! 2:0. Зелиньский обыгрался в стенку с Мертенсом и буквально с пяти метров расстрелял ворота Пятова, у которого не было шансов в этом эпизоде....

83. ГОООООЛ. 3:0. Розыгрыш углового у ворот Шахтера привел и вовсе к катастрофическим последствиям для украинской команды. Пятов в броске парировал удар Рауля Альбиоля и, казалось бы, спас команду, но на добивании оказался Мертенс.

85. Обоюдные предупреждения для Рейны (Наполи) и Феррейры (Шахтер).

86. Замена у Наполи. Вместо Зелиньски выходит Мариу Руй.

90. Три минуты добавил арбитр матча. Впрочем, команды уже просто доигрывают.

Звучит финальный свисток, который фиксирует победу "Наполи" со счетом 3:0.

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