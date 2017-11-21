"Наполи" и "Шахтер" проведут матч на полупустом стадионе
15:00, 21 ноября 2017Футбол
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На игру пока реализовано не более трети билетов от общей вместимости стадиона.
Матч "Наполи" - "Шахтер" не вызвал ажиотажа в Неаполе / sport-arenas.ru
Итальянский «Наполи» не сможет рассчитывать на полную поддержку трибун стадиона "Сан-Паоло" в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».
Как сообщает Football Italia, на данный момент на игру неаполитанцев и донетчан реализовано лишь порядка 15 тысяч билетов (общая вместимость стадиона составляет 60 тысяч зрителей).
Отметим, что для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» устроит даже ничья на стадионе «Сан-Паоло», а «Наполи» устроит только победа.
Напомним, что следить за онлайн-трансляцией матча «Наполи» - «Шахтер» вы сможете на сайте УНИАН. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.
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