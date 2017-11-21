Украинские каналы могут отказаться от трансляций матчей ЧМ-2018 с подачи Верховной Рады

Верховная Рада может разрешить Национальной общественной телерадиокомпании Украины («UA:Перший») отказаться от показа любых мероприятий, которые проходят в России.

Депутаты Ольга Червакова («Блок Петра Порошенко»), Виктория Сюмар («Народный фронт») и Елена Кондратюк («Батькивщина») разработали законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании». Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.

Читайте также"Наполи" - "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионовВ тексте проекта указано, что НОТУ разрешено отказаться от трансляций спортивных событий, которые проходят на территории государства-агрессора, если там есть элементы пропаганды и эти трансляции могут нести угрозу информационной безопасности Украины.

Окончательное решение по показу таких событий после утверждения законопроекта будет принимать правление НОТУ.

Ранее глава НОТУ Зураб Аласания заявлял, что его компания не будет показывать ЧМ-2018 даже под угрозой его отставки.