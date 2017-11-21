"Наполи" является безусловным фаворитом в матче с "Шахтером" в Лиге чемпионов на ставках букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают итальянский "Наполи" фаворитом в матче Лиги чемпионов с донецким "Шахтером", сообщает специализированный портал BetExplorer. По данным 25 ведущих букмекерских контор мира, которые собрал портал, средняя ставка на победу неаполитанской команды составляет 1.43 к 1, в то время как на ничью - 5.01 к 1, а на победу "Шахтера" - 7.04 к 1.

Наибольшую веру в успех "Шахтера" испытывают аналитики bet-at-home, поставившие коэффициент всего 6,25 на победу гостей. Самую выгодную ставку на "Шахтер" можно сделать в Betsson и Betsafe (коэффициент - 7,55).

Как сообщал УНИАН, поединок "Наполи" - "Шахтер" начнется сегодня в 21.45 в Неаполе. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте УНИАН.