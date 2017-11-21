ФИФА назвала звезд футбола, которые примут участие в жеребьевке ЧМ-2018

Стали известны имена мировых звёзд, которые помогут провести церемонию жеребьёвки финальной части чемпионата мира-2018.

Ведущими жеребьёвки будет легендарный английский форвард Гари Линекер, а также российская телеведущая Мария Командная.

Участие в церемонии примут также знаменитые футболисты Диего Марадона, Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Карлес Пуйоль и Диего Форлан.

Вместе с Мирославом Клозе, который во время жеребьёвки вынесет на сцену кубок чемпионата мира по футболу, они будут представлять восемь стран-победителей чемпионатов мира. Восьмым ассистентом жеребьёвки станет легенда советского футбола Никита Симонян.

Жеребьевка финальной стадии ЧМ-2018 состоится 1 декабря в московском Кремлевском дворце.