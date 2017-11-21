Наставник "Шахтера" Фонсека попал в список кандидатов на пост главного тренера "ПСЖ"

10:52, 21 ноября 2017
Футбол
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Вместе с тренером горняков в списке присутствуют Антонио Конте, Маурисио Почеттино, Леонарду Жардим и Андре Виллаш-Боаш.

Паулу Фонсека / le10sport.com

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека может следующим летом возглавить «ПСЖ», сообщает Le 10 Sport.

44-летний португалец попал в список кандидатов на смену Унаи Эмери, у которого в июне 2018 года заканчивается контракт с парижанами.

Вместе с Фонсекой в шорт-листе присутствуют Антонио Конте, Маурисио Почеттино, Леонарду Жардим и Андре Виллаш-Боаш.

Напомним, контракт Фонсеки с «Шахтером» также заканчивается следующим летом. Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин заявлял, что решение по новому соглашению будет приниматься в зависимости от результатов в Лиге чемпионов. 

Сегодня "Шахтер" сыграет матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов в Неаполе против "Наполи". Горняки попытаются досрочно пробиться в плей-офф. Для этого им необходима минимум ничья. 

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Теги: #Фонсека контракт с Шахтером#Фонсека ПСЖ