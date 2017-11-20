Игрок "Шахтера" Тайсон: нужно добиться выхода из группы уже завтра

Полузащитник "Шахтера" Тайсон подчеркнул, что для победы над "Наполи" в завтрашней игре горнякам необходимо просто показывать свой футбол.

"Игра с "Александрией" уже позади, прошлое нас не интересует. Понятно, что этот результат негативно сказался на нас, но мы забыли об этом. Готовимся к следующей игре.

Кого могу выделить в составе "Наполи"? Нельзя говорить об одном футболисте, нужно говорить обо всей команде. "Наполи" сейчас лидирует в чемпионате, это очень сильная команда. Нам нужно показывать свой футбол.

"Шахтеру" нужно оставаться очень сконцентрированными, показать свой футбол и постараться добиться выхода из группы уже завтра", - сказал Тайсон на предматчевой пресс-конференции. Его цитирует Isport.

Напомним, матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Наполи" – "Шахтер" состоится во вторник в Неаполе. Для выхода в плей-офф "Шахтеру" нужно как минимум не проиграть.

Накануне горняки неуверенно сыграли в 16-м туре чемпионата Украины, проиграв "Александрии" со счетом 1:2.