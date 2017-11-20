Тренер "Шахтера" Фонсека: если выйдем в следующий раунд, то приду в образе Зорро

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий матч против «Наполи».

«Если говорить о важности этого матча, то для нас все матчи важны. Да, это матч Лиги чемпионов, но он столь же важен для «Шахтера», как и все остальные. Команда находится в отличном состоянии, все здоровы, все мотивированы, и готовы сыграть против такой великой команды, как «Наполи».

Я ничего не боюсь. Это всего лишь игра. Мы очень уважаем эту команду, которая является одной из лучших в Европе, лучшей в Италии, и которую тренирует великий тренер, которого я уважаю. Мы любим доминировать на поле и владеть мячом, но мы понимаем, что нам нужно будет подстраиваться под игру «Наполи». Но я могу гарантировать, что мы никогда не изменим нашим принципам игры.

Читайте такжеСрна дисквалифицирован как минимум до конца сезона - сайт УЕФАЕсли есть мнение, что мы приехали сюда обороняться, то вы ошибаетесь. Если какое-то время в матче нам придется играть без мяча, это будет лишь говорить о качестве нашего соперника, а не о том, что мы боимся, или не будем играть на победу.

Я всегда готов открыть дверь в плей-офф Лиги чемпионов. Мы всегда готовы к хорошим моментам, и не готовы к плохим. Если выйдем в следующий раунд, то выполню свое обещание и приду в образе Зорро. Я знаю, что вы не верите, но так будет», – сказал Фонсека, котоого цитирует "Трибуна".

Напомним, что завтра горняки проведут матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На выезде украинский чемпион сыграет с "Наполи". Начало встречи - в 21.45.

Для выхода в плей-офф ЛЧ "Шахтеру" нужно как минимум не проиграть.