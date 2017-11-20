Российский телеканал солгал о смерти выдающегося тренера Алекса Фергюсона

Журналисты российского телеканала "Рен-ТВ" разгневали поклонников английского "Манчестер Юнайтед". На сайте канала появилась новость якобы о том, что в Англии скончался легендарный тренер "Красных дьяволов" Алекс Фергюсон. При этом информация опубликована со ссылкой на неназванные западные СМИ.

Сайт российского фан-клуба "Юнайтед" оперативно отреагировал на "новость", загнобив журналистов.

"Ни один британский таблоид, не говоря уже о солидных изданиях, никаких подобных сообщений не публиковали. Тем не менее, спустя уже более 7 часов после публикации, "Рен-ТВ" не удосужился ни удалить "новость" со своего сайта, ни напечатать опровержение.

Желаем сэру Алексу Фергюсону крепкого здоровья и долгих лет жизни, а телеканалу «Рен-ТВ» - как можно скорее прекратить свою деятельность, которая уже давно не имеет отношения к профессиональной журналистике", – говорится в сообщении.