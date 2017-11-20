Срна дисквалифицирован как минимум до конца сезона - сайт УЕФА

Официальный сайт УЕФА объясняет отсутствие экс-капитана «Шахтера» Дарио Срны в составе горняков его дисквалификацией. И, как минимум, до конца сезона. Такая маркировка применена к хорвату впервые. До этого, напомним, речь шла лишь о добровольном желании игрока не участвовать в официальных матчах до официального решения дисциплинарных органов в связи с положительной допинг-пробой.

В матч-блоге на uefa.com к игре 5-го тура Лиги чемпионов "Наполи" - "Шахтер" указано, что Срна пропускает этот поединок из-за дисквалификации, тогда как в преддверии предыдущих матчей «Шахтера» в групповом турнире Дарио не указывался в штрафном списке УЕФА, передает footclub.com.ua.

Пока УЕФА не раскрывает в деталях причины наказания хорватского защитника, как не высказывается на эту тему ни его клуб «Шахтер», ни какие-либо инстанции Федерации футбола Украины, ни антидопинговые структуры.

Однако в официальном Дисциплинарном листе УЕФА прямо указывается, что Срна не имеет права выступать в Лиге чемпионов, начиная с 3-го тура группы – и вплоть до финальной игры, которая состоится в мае 2018 года.

Напомним, что допинг-проба, взятая у экс-капитана «Шахтера» еще в прошлом сезоне, дала положительный результат, о чем стало известно уже после старта текущего сезона. Срна приостановил выступления после домашнего матча Лиги чемпионов против «Наполи» в 1-м туре.